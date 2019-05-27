Продолжается восходящий отскок от поддержки 88,2-88,3 руб. На предыдущей сессии (24 мая) бумаги торговались в течение дня на нейтральной территории, что указывает на локальную неопределенность в середине диапазона 88,3-92 руб.

Трендовые индикаторы ADX и MACD на дневном графике свидетельствуют о среднесрочной нисходящей тенденции, однако согласно осцилляторам успешно срабатывают сигналы на покупку (выход из зон перепроданности). По мере разгрузки перепроданности в инструменте мы можем увидеть продолжение растущей коррекции.

20-периодная скользящая средняя (экспоненциальная) уменьшила скорость падения. Переход кривой в горизонтальную динамику потенциально выступит признаком остановки down-тренда, но ожидать этого пока не стоит. Линия тренда показателя ADX находится далеко от 50%, указывая на отсутствие рисков затухания падающей фазы на данный момент.

Таким образом, краткосрочная техническая картина нейтральная. Для формирования позиций рекомендуется дождаться тестирования одного из ближайших уровней – 88,3 или 92 руб.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. 30-периодная скользящая на недельном таймфрейме демонстрирует уверенную нисходящую динамику. В предшествующие две недели котировки показали интенсивное снижение, однако предпоследняя свеча на графике имеет «выкупной» хвост, а текущая неделя началась с роста, что говорит о локальной активизации покупателей. Соответственно, ожидать свободного падения в бумагах не стоит.

RSI демонстрирует преобладание «медведей», в то время как стохастический осциллятор приблизился к зоне критической перепроданности 0-20% – фактор в пользу временного торможения down-тренда.

Первым признаком формирования потенциального up-тренда может выступить возврат выше сопротивления 92 руб., чего в ближайшее время не предвидится. Более вероятным с технической точки зрения является пробой поддержки 88-88,3 руб. с последующей остановкой в районе 85,5-86 руб. Необходимо учитывать риски торможения в коридоре 88-92 руб., как это происходило в апреле-марте в диапазоне 92-96,5 руб.

Уровни поддержки: 88,3 / 86,7 / 85,8 / 84,5

Уровни сопротивления: 92 / 93,6 / 95 / 96,5