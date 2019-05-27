На прошедших майских выборах в Европарламент 2019 года нельзя не отметить усиления позиций евроскептических и правых партий. По сравнению с выборами в Европарламент 2014 года евроскептики и правые значительно улучшили свои результаты, и теперь рассчитывают на 113 мест в парламенте, что соответствует 15% от общего числа делегатов. Напомню, что по итогам выборов 2014 года евроскептики заняли только 3,3% кресел в европейском парламенте. Но даже тогда этот результат они считали большим успехом, тогда о евроскептиках в Европе заговорили как о серьёзной и опасной для европейского единого рынка политической силе. Сегодня им как минимум удалось раскачать избирателей Франции, Великобритании, Венгрии и даже почти всегда аполитичной Италии.

Сегодня многие евроскептики, особенно французские, итальянские и венгерские, выступают за отмену антироссийских экономических санкций и поддерживают «Северный поток-2» и преодоление зависимости Европы от украинского транзита газа. Полагаю, что новый расклад в Европарламенте радикально не изменит его политики, но санкционная риторика Европарламента в адрес России, в частности, «Северного потока-2», может смягчиться. «Северный поток-2» остановить уже никто не сможет, он построен уже более чем наполовину. Все страны, через территориальные воды которых пройдет газопровод, кроме Дании, выдали разрешение. Ранее Германия смягчила воздействие на будущий газопровод третьей газовой директивы ЕС. Даже если Дания откажет, то газопровод пройдет через нейтральные воды, это может повлиять только на сроки ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, сдвинув их с 1 января 2020 года на более позднюю дату, но остановить этот проект уже не сможет никто.

Ну а для еврозоны и, в частности, для курса евро усиление евроскептических партий – не самая лучшая новость. В течение мая рубль уже подорожал к доллару на 1,7%, а к евро – на 1,84%. Российская валюта в конце весны растет к обеим мировым резервным валютам фактически без поддержки со стороны нефти, которая в течение месяца опустилась ниже психологически значимой отметки в $70 за баррель Brent.

Пока евро не в самой большой опасности, ведь евроскептики не получили значительного большинства в парламенте, однако, волатильность единой европейской валюты может усилиться. Тем более что Европейскому центральному банку нечего противопоставить критике со стороны евроскептиков: сам ЕЦБ не ожидает, что в ближайшие пару лет для экономики еврозоны может что-то измениться к лучшему.

На этой неделе евро не выйдет за рамки коридора 71-72 руб. Акции «Газпрома» сегодня дорожают на 0,3%.