В понедельник, в отсутствие заокеанских коллег, европейские фондовые площадки закрылись умеренным ростом на фоне выборов в Европарламент и готовящемся слиянии Fiat Chrysler и Renault. Немецкий DAX вырос на 0,5%, французский CAC 40 прибавил 0,37%, британские биржи были закрыты в связи с банковским выходным.

Помимо новостей региона, рынки пристально наблюдают за риторикой американского президента, который в ходе своего визита в Японию заявил, что Пекин вряд ли сможет продолжать платить пошлины и в результате пойдет на сделку с Вашингтоном. Однако как я отмечал ранее, китайцы весьма сложные переговорщики и без серьезных уступок со стороны Белого дома вряд ли пойдут на заключение торгового соглашения, а это значит, что инвесторам нужно приготовиться к повышенной волатильности в сегменте рисковых активов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,1%, закрывшись на отметке $70,03.

Поводом для спекулятивной игры на повышение стали пятничные данные от Baker Hughes, согласно которым количество буровых установок в США приблизилось к минимумам за последние четырнадцать месяцев. Тем не менее, в дальнейшем, с учетом вновь разгоревшегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, цена фьючерсного контракта на Brent больше будет реагировать на динамику американских биржевых индексов, нежели на новости отрасли.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,52%, закрывшись на отметке 2632,95 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2610 п. и 2590 п., основная — на рубеже 2550. Сопротивление находится на уровне 2650 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125900, основная на 123000 п. Сопротивление 123500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,45, прибавив скромные 0,02% по отношению к американскому доллару.

Позитивная конъюнктура на развивающихся и сырьевых рынках, на старте новой недели оказали поддержку рублю. Однако с учетом быстрой смены настроений глобальных инвесторов, нацвалюта вновь может оказаться под давлением и направиться к уровню 64,90.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,40 и 64,15. Сопротивления расположены на 64,65 и 64,90.