В понедельник, 27 мая, торги по рублевым парам закрылись снижением. Торги прошли относительно спокойно, потому что в США и Великобритании рынки были закрыты по случаю национальных праздников. Пара доллар/рубль снизилась на 0,02%, до 64,45 руб., евро/рубль – на 0,2%, до 72,12 руб., фунт/рубль – на 0,28%, до 81,75 руб.

Торги по нефти в понедельник закрылись ростом на 1,04%. Несмотря на выходные дни в США и Великобритании и низкую активность трейдеров, покупателям удалось поднять цену выше $70 за баррель. Рост котировок был поддержан напряженностью на Ближнем Востоке и сокращением поставок под руководством ОПЕК. Рост был ограниченным, поскольку участников рынка беспокоит затянувшийся торговый спор между США и Китаем.

Во вторник, 28 мая, баррель Brent стоит $70. В рамках нисходящей коррекции цена может опуститься до $69,77. На сегодня это ключевая поддержка. Если покупатели не смогут её защитить, то коррекция усилится до $68,85. Но если возвращение американских участников продолжится, то ожидается подорожание нефти Brent до $71,06.

На открытии торгов рубль не должен испытывать понижательного давления на себе. В центре внимания участников рынка остается торговый конфликт между США и Китаем. В связи с этим пара доллар/рубль сохранит боковое движение в районе 64,50 руб. По паре евро/рубль ожидается снижением с 72,11 до 71,95 руб.