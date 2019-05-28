Денежный рынок: спокойное начало налогового периода
Торговая активность вчера была низкой, т.к. американский рынок был закрыт в связи с Днем поминовения. Расчеты по операциям однодневного валютного свопа не проводились, а большинство других ставок закрылись практически без изменений. 3-месячная ставка MosPrime опустилась до 8,18% (-2 бп), что, вероятно, задаст направление ставкам FRA и процентных свопов в ходе сегодняшней сессии.
Вчера в России стартовал очередной налоговый период, начавшийся с уплаты НДПИ и НДС. Однако благодаря тому что за предыдущую неделю банки аккумулировали значительный объем свободных резервов, давление на ставки овернайт оказалось сдержанным. Среднее значение однодневной ставки на межбанковском рынке составило 7,61%, а ставки однодневного репо с КСУ-облигации (клиринговый сертификат участия) в течение дня торговались в пределах 7,5–7,6%. Несмотря на то что вчера банки вернули Федеральному казначейству 90 млрд руб. по обязательствам репо, спрос на предоставляемую казначейством ликвидность оказался слабым. Сегодня компании платят налог на прибыль, так что, скорее всего, однодневные ставки продолжат расти. Впрочем, мы полагаем, что накопленного объема резервов будет достаточно, чтобы удержать ставку RUONIA ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Также, чтобы комфортно пройти последнюю неделю периода усреднения, банки, на наш взгляд, могут сегодня забрать часть средств с недельных депозитов в ЦБ. По нашим оценкам, для выполнения регуляторных требований в течение этой недели банкам необходимо поддерживать остатки на корсчетах в районе 2,0 трлн руб.
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