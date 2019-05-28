Газпром опубликует финансовые результаты за 1К19 30 мая.

Мы ожидаем, что они окажутся слабее в квартальном сопоставлении по линии выручки и EBITDA, но все же останутся на солидных уровнях относительно 1К18, несмотря на сильное сокращение продаж в страны дальнего зарубежья г/г (1К19: —21% г/г), которое будет компенсировано ростом средних цен на газ для Европы г/г.

Мы прогнозируем, что выручка составит 2 260 млрд руб. (-3% кв/кв, +6% г/г): на нее негативно повлияет снижение продаж газа в Европу на 21% кв/кв на фоне падения спотовых бенчмарков на газ кв/кв, но поддержит рост внутренних продаж газа на 15% кв/кв. EBITDA должна составить 605 млрд руб. (-16% кв/кв, —3% г/г) — хотя она и отразит сильную динамику Газпром нефти на уровне EBITDA, на нее окажет рост затрат на персонал (против разового снижения в 4К), что негативно скажется на рентабельности (рентабельность EBITDA —4 пп кв/кв до 27%).

Чистая прибыль, тем не менее, должна подскочить до 489 млрд руб. (+11% кв/кв, +31% г/г) за счет роста прибыли от курсовых колебаний (против убытка в 4К) в связи с укреплением рубля.