Рост в обрабатывающем секторе РФ не является столь сильным, как это представляется
Росстат вчера сообщил данные по экспорту и импорту за 1К19 по продуктам. Главный вывод заключается в том, что за слабым ростом несырьевого экспорта на 0,5% г/г и снижением импорта на 2,6% г/г, о чем ранее сообщал ЦБ, стоит значительное снижение по торговле машинами и оборудованием. Номинальная стоимость экспорта машин и оборудования сократилась на 12,9% г/г в 1К19, а номинальная стоимость импорта в этом секторе снизилась на 4,2%.
Мы считаем, что эти цифры подтверждают наше мнение о том, что рост в обрабатывающем секторе не является столь сильным как это представляется – в среднем он составил 2,2% г/г за 4М19, маскируя при этом снижение производства в январе и очень слабый рост на 0,3% г/г в марте.
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