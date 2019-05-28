Как мы и предполагали, коррекция привела бумаги Норильского никеля к поддержке, расположенной на уровне 13400. Акция даже закрылась ниже этой отметки, что закончило формирование технической модели «двойная вершина». Целью реализации данной модели мог стать диапазон 11800 —12200 рублей за акцию. Однако негативная динамика не получила продолжения. «Быкам» удалось вернуть себе инициативу, отыграть уровень 13400 и начать волну восстановления в ходе которой был пробит краткосрочный нисходящий тренд. Текущая ситуация говорит в пользу продолжения восстановления и возможности возвращения акции в район сопротивления, расположенного на отметке 14600 рублей.

Уровни поддержки: 13400, 11800

Уровни сопротивления: 14600

Рекомендация: в сложившихся обстоятельствах, а также на ожидании закрытия реестра на получение дивидендов в конце июня, мы рекомендуем закрывать короткие позиции в Норильском никеле, рекомендованные нами к открытию 13 мая в районе 13950 рублей за акцию. Рекомендованный объем позиции составлял 5% от портфеля.

Фундаментальный штрих: напомним, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям Норильского никеля находится на уровне 15155 рублей.