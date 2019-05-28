Результаты выборов в Европарламент отражают дальнейшее усиление центробежных процессов в Европе, по факту мы имеем очень сильный кризис евроинтеграции. В случае победы националистов на ближайших парламентских выборах во Франции реальными станут очертания Frexit — выхода Франции из ЕС, что является, в том числе, одним из требований движения «Желтых жилетов». И в этом случае Францию и Европу ждет не просто турбулентность, а настоящий кошмар. Евро упадет как минимум на 10-15%. Банковский кризис приведет к падению индекса финансовых компаний и рынка акций в целом.

Марин Ле Пен не раз заявляла, что намерена ввести новый франк, эквивалентный евро. Наибольшее беспокойство в этом случае вызывает судьба суверенных долгов Франции. Пока не ясно, продолжит ли Франция платить по своим долгам в евро. Вполне возможно, что будет осуществлена процедура конвертации в новый франк. Данное решение по факту не сильно отличается от дефолта. В любом случае новый франк будет сначала слабой и спекулятивной валютой, с характеристиками валюты развивающейся, а не промышленно-развитой страны.

В рамках кризиса Frexit в наибольшем выигрыше окажутся США — спрос на американский доллар и государственные облигации побьёт все рекорды. Потоки капитала, которые будут перенаправлены в Штаты через покупку гособлигаций, пополнят бюджет, поддержат котировки американских акций и, как следствие, уверенность американских потребителей. А уверенность потребителей для США — это главное, так как это внутренний спрос. Соответственно, можно будет сделать вывод, что Марин Ле Пен сыграет на стороне Дональда Трампа.

Основная тема мировой экономики все же не Европа, а торговая война США и Китая. Но любые риски, катаклизмы и кризисы играют в пользу доллара, который остается основной резервной валютой. Поэтому с нашей точки зрения, паритет по паре евро/доллар — это лишь вопрос времени.