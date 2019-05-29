По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись снижением. S&P 500 упал до самого низкого уровня с марта текущего года.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,84%, закрывшись на отметке 2802,39 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,93%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,39%. Индекс развивающихся рынков MSCI отступил на 0,2%.

Опасения инвесторов по поводу зашедших в тупик торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином во вторник привели к очередному раунду распродаж на рынке акций и частичному перетоку ликвидности на рынок госдолга США. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на шесть базисных пунктов, до 2,26%, что является самым низким показателем с сентября 2017 года. Кроме того, спред между 10-летними и 3-месячными бондами сузился практически до 12-летнего минимума.

Как я отмечал ранее, сейчас основной поддержкой для S&P 500 выступает уровень 2800 пунктов, и если данный рубеж не устоит, индекс широкого рынка рискует потерять еще порядка 200 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,23%, закрывшись на отметке $70,19.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать история вокруг поставок "черного золота" из Ирана, в рамках которой от контрактов с исламской республикой отказались Китай, Индия и Турция.

Сегодня рынки будут ждать недельной статистики по запасам "черного золота" от Американского института нефти, которая определит направление движения нефтяных цен в первой половине торгов в четверг. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждут снижения запасов нефти на 408 тысяч баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,88%, закрывшись на отметке 2609,78 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2590 п., основная на рубеже 2550. Сопротивления находятся на уровнях 2620 и 2650 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 124000, основная на 123000 п. Сопротивление 126000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,71, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару.

Смена настроений на глобальных рынках и, в частности, в сегменте валют emerging markets оказало давление на рубль, которое может продолжиться в первой половине дня. Однако предстоящие сегодня размещения ОФЗ могут умерить пыл пессимистов и оказать поддержку национальной валюте.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,40 и 64,15. Сопротивления расположены на отметках 64,80 и 65.