Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. При этом вероятность продолжения коррекции увеличивается, так как дивидендные выплаты известны практически по всем компаниям, а значит, будет сложнее абстрагироваться от мировых рынков. Конфликт США и Китая постепенно сосредоточился на технологическом секторе, что особенно опасно, так как рост последних лет преимущественно обеспечивался им. Пекин рассматривает возможность давления на Google, Microsoft, но в первую очередь страдает Apple. Продажи компании в Китае могут значительно сократиться из-за активной антирекламы после ограничений по Huawei. Доходности американских облигаций стремительно снижаются вследствие роста спроса на защитные активы.

Доходность 10-ти летних облигаций США опустилась до 2.24% — это минимально значение с сентября 2017 при том, что ключевая ставка тогда была гораздо ниже. Индексы США в ходе вчерашних торгов вплотную приблизились к важным уровням поддержки – 2800 по S&P500 и 7300 по Nasdaq, судя по динамике, вероятность дальнейшего снижения довольно высока. Индекс доверия потребителей в США, который вчера оказался лучше ожиданий, может служить слабым утешением.

В Европе также не все спокойно, вновь набирает обороты ситуация вокруг Италии. Из-за высокого уровня госдолга и отсутствия действий по исправлению ситуации Брюссель планирует наказать Италию штрафом 3.5 млрд. евро, по информации Bloomberg. Облигация Италии реагируют гораздо спокойнее, чем в 2018 году, но нестабильность увеличивается. Нефть корректируется от уровня $70 за баррель по марке Brent вследствие общего ухудшения настроений и готовится протестировать диапазон 67-68.

Минфин в ходе аукционов предложит ОФЗ с погашением в 2022 и 2034 гг, основная интрига заключается в том, сократится ли спрос на бумаги под влиянием внешних факторов. На наш взгляд, это должно произойти, поэтому рублю будет сложно закрепиться дороже 64.50 к доллару.

Бумаги НЛМК и Северстали в лидерах роста после положительного пересмотра будущего спроса на металлы в РФ. Северсталь оценивает его в 2-3% ежегодно до 2025, а ВТБ-Капитал говорит о 5% росте из-за нацпроектов. Реакция инвесторов США на законопроект о регулировании такси, на наш взгляд, избыточно негативна, и акции Яндекса (-5.17%) могут вернуть утраченные позиции в ближайшие дни. Компания и так преимущественно работает с автомобилями не старше 7 лет и водителями с гражданством РФ. Сегодня ожидаем отчет Лукойла за 1 кв. 2019 по МСФО.