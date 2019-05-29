Brent протестирует диапазон $67-68 на фоне ухудшения настроений участников рынка
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. При этом вероятность продолжения коррекции увеличивается, так как дивидендные выплаты известны практически по всем компаниям, а значит, будет сложнее абстрагироваться от мировых рынков. Конфликт США и Китая постепенно сосредоточился на технологическом секторе, что особенно опасно, так как рост последних лет преимущественно обеспечивался им. Пекин рассматривает возможность давления на Google, Microsoft, но в первую очередь страдает Apple. Продажи компании в Китае могут значительно сократиться из-за активной антирекламы после ограничений по Huawei. Доходности американских облигаций стремительно снижаются вследствие роста спроса на защитные активы.
Доходность 10-ти летних облигаций США опустилась до 2.24% — это минимально значение с сентября 2017 при том, что ключевая ставка тогда была гораздо ниже. Индексы США в ходе вчерашних торгов вплотную приблизились к важным уровням поддержки – 2800 по S&P500 и 7300 по Nasdaq, судя по динамике, вероятность дальнейшего снижения довольно высока. Индекс доверия потребителей в США, который вчера оказался лучше ожиданий, может служить слабым утешением.
В Европе также не все спокойно, вновь набирает обороты ситуация вокруг Италии. Из-за высокого уровня госдолга и отсутствия действий по исправлению ситуации Брюссель планирует наказать Италию штрафом 3.5 млрд. евро, по информации Bloomberg. Облигация Италии реагируют гораздо спокойнее, чем в 2018 году, но нестабильность увеличивается. Нефть корректируется от уровня $70 за баррель по марке Brent вследствие общего ухудшения настроений и готовится протестировать диапазон 67-68.
Минфин в ходе аукционов предложит ОФЗ с погашением в 2022 и 2034 гг, основная интрига заключается в том, сократится ли спрос на бумаги под влиянием внешних факторов. На наш взгляд, это должно произойти, поэтому рублю будет сложно закрепиться дороже 64.50 к доллару.
Бумаги НЛМК и Северстали в лидерах роста после положительного пересмотра будущего спроса на металлы в РФ. Северсталь оценивает его в 2-3% ежегодно до 2025, а ВТБ-Капитал говорит о 5% росте из-за нацпроектов. Реакция инвесторов США на законопроект о регулировании такси, на наш взгляд, избыточно негативна, и акции Яндекса (-5.17%) могут вернуть утраченные позиции в ближайшие дни. Компания и так преимущественно работает с автомобилями не старше 7 лет и водителями с гражданством РФ. Сегодня ожидаем отчет Лукойла за 1 кв. 2019 по МСФО.
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