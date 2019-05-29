Второй день очередного периода уплаты налогов оказался непростым для ставок овернайт. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера подскочила до 8,22% (+47 бп), а ставка по данному инструменту уже за пару часов до закрытия сессии достигла уровня оффера Банка России. На межбанковском рынке средняя ставка овернайт, которая в первой половине дня держалась вблизи ключевой ставки ЦБ, поднялась до 7,90% (+29 бп). В связи со значительным оттоком средств на уплату налогов баланс корсчетов банков в ЦБ по состоянию на утро вчерашнего дня сократился до 1,56 трлн руб. (-957 млрд руб.). Тем не менее банки по-прежнему не использовали инструменты рефинансирования Федерального казначейства, оставив без внимания 350 млрд руб., которые регулятор был готов разместить на депозитах, и операций однодневного репо на сумму 400 млрд руб. Теоретически, банки могли бы пополнить запасы ликвидности, сократив размер своих недельных депозитов в Банке России, однако спрос на вчерашнем аукционе по данному инструменту, наоборот, оказался на удивление высоким. Банки выбрали весь предложенный лимит (1,12 трлн руб.), из чего следует, что после сегодняшних расчетов по аукциону в систему вернется всего 80 млрд руб. ликвидности. Мы полагаем, что в значительной степени этот приток будет нивелирован оттоком средств в ОФЗ на сегодняшнем аукционе.

Между тем для гладкого прохождения периода усреднения резервов, который завершается в следующий вторник, банкам по-прежнему необходимо восстановить баланс корсчетов в ЦБ до 2,0 трлн руб. Поддержку в этом им может оказать бюджет, из которого, по оценкам Банка России, в течение недели в банковскую систему поступит 319 млрд руб. Однако с точки зрения ставок овернайт большое значение будут иметь сроки поступления этих средств. Мы полагаем, что до конца периода усреднения однодневные ставки могут остаться высокими.

В остальных сегментах ценовые движения вчера остались ограниченными. Котировки FRA вслед за 3-месячной ставкой MosPrime снизились на 2 бп, в том числе 9x12 FRA опустилась до 7,66%. Некоторые сегменты кривой процентных свопов сместились вниз на 2 бп, в то время как ставки NDF и кросс-валютных свопов остались практически без изменений.