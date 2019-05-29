Ведомости со ссылкой на губернатора Якутии Айсена Николаева, пишут, что компания "Алроса" уже нашла техническое решение для проекта восстановления рудника. В ближайшее время должны начаться работы по проектированию, которые будут завершены в 2023. Строительство нового рудника может занять еще 5-8 лет. Следовательно, добыча на новом руднике Мир может возобновиться в 2028-2031. Окончательная стоимость проекта пока неизвестна.

Наше мнение. Наша упрощенная модель показывает, что при спотовых ценах проект экономически оправдан при капзатратах $0.6 млрд, при этом IRR составит 15%. Однако восстановление рудника Мир является социально и стратегически важным проектом, поэтому мы не исключаем, что компания может взяться за проект и при более высоких затратах. Если это случится, мы не будем рассматривать это как сильный негативный фактор для АЛРОСА — компания имеет сильный баланс (чистая долговая нагрузка 0.2x на конец 1К19), и экономика проекта может улучшиться, если ценообразование станет более благоприятным.