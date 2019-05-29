Восстановление затопленного рудника "Мир" "Алросы" может занять до 10 лет
Ведомости со ссылкой на губернатора Якутии Айсена Николаева, пишут, что компания "Алроса" уже нашла техническое решение для проекта восстановления рудника. В ближайшее время должны начаться работы по проектированию, которые будут завершены в 2023. Строительство нового рудника может занять еще 5-8 лет. Следовательно, добыча на новом руднике Мир может возобновиться в 2028-2031. Окончательная стоимость проекта пока неизвестна.
Наше мнение. Наша упрощенная модель показывает, что при спотовых ценах проект экономически оправдан при капзатратах $0.6 млрд, при этом IRR составит 15%. Однако восстановление рудника Мир является социально и стратегически важным проектом, поэтому мы не исключаем, что компания может взяться за проект и при более высоких затратах. Если это случится, мы не будем рассматривать это как сильный негативный фактор для АЛРОСА — компания имеет сильный баланс (чистая долговая нагрузка 0.2x на конец 1К19), и экономика проекта может улучшиться, если ценообразование станет более благоприятным.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190529/830018998.html