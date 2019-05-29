Российские евробонды подорожали благодаря снижению доходности UST10. Вчера российские еврооблигации в очередной раз начали день с роста котировок. Позитивным фактором стало дальнейшее снижение доходности UST10 – к вечеру она упала на 4 б.п. до 2,26%. Кроме того, цены на нефть заметно подросли в понедельник вечером, а вчера были стабильны. Таким образом, в целом внешние факторы были скорее позитивными, при этом активы развивающихся рынков спросом не пользовались. Доходности евробондов большинства стран ЕМ снизились меньше, чем доходность UST10, – в среднем лишь на 2 б.п. Аналогичную динамику показывали и суверенные еврооблигации РФ: доходности в среднем опустились на 3 б.п., в результате длинные бумаги подорожали на 0,4–0,5 п.п., а среднесрочные – примерно на 0,1–0,2 п.п. В то же время выпуск RUSSIA’27 (YTM 4%) смог прибавить 0,3 п.п. от номинала, а его доходность опустилась на 4 б.п. Таким образом, z-спреды российских бумаг вчера расширились примерно на 2–3 б.п.

Минфин может еще раз разместить евробонды в нынешнем году. Вчера глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский заявил, что в этом году ведомство может еще раз разместить евробонды, но в меньшем объеме (в марте были размещены бумаги на 3 млрд долл. и 750 млн евро). При этом возможность выкупа старых бумаг за счет выпуска новых не планируется, а превышение запланированного объема размещений евробондов может способствовать сокращению предложения ОФЗ. В целом такой шаг выглядел бы вполне логичным, учитывая текущие благоприятные условия на рынке – доходность UST10 и спреды российских бумаг находятся на минимумах. В связи с этим нельзя исключать, что Минфин может разместить бумаги уже в ближайшее время, поскольку уверенности, в том что столь позитивная ситуация на рынке евробондов сохранится до конца года, нет.