Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Снижение индексов Китая в ходе азиатских торгов частично компенсируется незначительным ростом цен на нефть, а также общим преобладанием положительных настроений на рынке РФ, что обеспечивается предстоящими дивидендами компаний и результатами 1 кв. 2019. Индексы США ожидаемо преодолели ключевые уровни поддержки и продолжили снижение. Возобновление диалога с Китаем отдаляется с каждым днем. Не способствуют этому планы Пекина ограничить поставки редкоземельных металлов, жизненно важных для производства электроники, а также планируемое Минторгом США введение пошлин на дополнительные категории товаров, в частности матрасы и стальные кеги. Определяющее значение сегодня будет иметь публикация ВВП США за 1 кв.

Важным политическим событием, которое может оказать влияние на рынки, является объявление об отставке Мюллера, который вел расследование о вмешательство России в американские выборы. Демократы после этого объявили о готовности начать процедуру импичмента, которая вряд ли завершиться успехом, учитывая соотношение сил в парламенте. Уровень безработицы в Германии в мае вырос до 5% по сравнению с 4.9% ранее. Рост показателя произошел впервые с октября 2013 года, хотя он и остается на рекордно низких исторических значениях.

Трейдеры сырьевой секции сегодня ожидают публикацию недельных запасов нефти. Общий уровень коммерческих запасов в США находится на максимумах с лета 2017 года, поэтому их дальнейший рост обеспечит снижение цен. Пока же вблизи $68 по Brent сохраняется интерес покупателей.

Рубль чутко реагирует на изменение нефтяных цен, вчера по USDRUB был протестирован уровень 65.50, но после коррекции по сырью вернула часть позиций и российская валюта. Риски перехода в более высокий ценовой диапазон сохраняются, тем более что объемы размещения ОФЗ на аукционах начали сокращаться – вчера удалось привлечь 45.5 млрд. рублей.

Индекс Мосбиржи вернулся к максимумам года за счет покупок в акциях Лукойла. Компания представила положительные результаты 1 кв. 2019. В годовом выражении выручка выросла на 13.5%, EBITDA на 35.8%, чистая прибыль на 36.8%. Предстоящий выкуп акций по 5 450 руб. в счет уменьшения уставного капитала будет поддерживать рост акций компании. Мосбиржа с 21 июня исключает акции ТМК из основных индексов, что способно повлечь за собой уменьшение доли бумаг в фондах и их коррекцию. Сегодня за 1 кв. 2019 отчитаются по МСФО Газпром и Мегафон.