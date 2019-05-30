ЛУКОЙЛ представил хорошую отчетность за 1 кв. 2019 г. (лучше ожиданий рынка), констатировав рост всех ключевых показателей относительно 1 кв. 2018 г. за счет увеличения объемов добычи нефти и газа (на 2% и 12% соответственно), девальвации рубля, лага по экспортным пошлинам и НДПИ. Если же сравнивать результаты с 4 кв. 2018 г., то выручка, чистая прибыль, свободный денежный поток сократились. На это повлияли как более низкие цены на углеводороды в 1 кв. 2019 г. (цены на нефть Brent в долларах снизились на 5,6% относительно 1 кв.2018 г., и на 6,5% — относительно 4 кв.2018 г.), так и снижение объемов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом. Позитивным моментом отчетности, на наш взгляд, является стабильный рост производственных показателей компании (и нефти, и газа) как в России, так и за рубежом, плюс увеличение доли добытой нефти с высокомаржинальных месторождений – им. В.Филановского, Ю.Корчагина, Пякяхинского и проч.

ЛУКОЙЛ снизил капитальные затраты относительно как 1 кв. 2018 г., так и 4 кв. 2018 г. за счет окончания основной части строительных работ на Каспии, а также снижением затрат в Западной Сибири и Тимано-Печоре. Плюс повлияла сделка в рамках ОПЕК+ (ограничение добычи нефти). Свободный денежный поток в итоге в 1 кв. 2019 г. вырос в 3,2 раза относительно 1 кв. 2018 г., а относительно 4 кв. 2018 г. – снизился на 31,3%. На наш взгляд, отчетность станет поводом для возвращения интереса инвесторов к бумагам ЛУКОЙЛа, которые накануне просели на 2,3% ввиду снижения веса акций в индексе MSCI Russia.