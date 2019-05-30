Торговая война между США и Китаем, вынуждает участников рынка уделять больше внимание инструментам с фиксированной доходностью (уходить от риска), доходность которых с начала 2019 года сильно упала. В Европе, например, это можно понять по графику акций DEUTSCHE BANK AG и доходности 10-ти летних бондов Германии, оказавшиеся спустя 2,5 года вновь на отрицательной территории (рис.1).

В США доходность коротких бумаг превышает доходность казначейских бумаг США со сроком 10 лет (инвертированная кривая, рис.2), что, как правило, через некоторое время отражается на динамике акций. Наглядным примером является динамика индекса S&P в 2001 и 2007 годах.

И, судя по графику MSCI World Index, уходить от риска в скором времени будут везде. Данное мнение сформировалась после анализа различных интервалов времени индекса MSCI World, на месячном графике которых заканчивает формироваться разворотная свечная модель «поглощение вверху» (см. месячный график, рис.3).

Котировки дневного графика MSCI World находятся в одном шаге от начала построения классической модели разворота «голова – плечи» (рис.4), которым на момент написания текущего обзора осталось преодолеть сверху вниз горизонтальную отметку 2 080 пунктов.

Что касается третьего графика (рис.5), то, ожидая повторения 2001 и 2007 года, в процессе построения гармонической модели котировки MSCI World Index, скорее всего, вернутся на уровни 2016 года (-25%).

Вывод: если наше предположение окажется верным, то в течение следующих трех месяцев рынки повторят зимнее движение прошлого года.