По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись на положительной территории, взяв паузу после нескольких дней снижения.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,21%, закрывшись на отметке 2788,86 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,27%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,9%, продемонстрировав самый высокий недельный рост.

Отсутствие позитивных новостей с поля торговой битвы двух экономических гигантов продолжает усиливать напряженность на глобальных финансовых рынках. В четверг, несмотря на отскок на американском рынке акций, инвесторы продолжили сокращать риски, постепенно перекладываясь в долговые бумаги. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта — до 2,22%, что является самым низким показателем за 20 месяцев. Тем не менее, S&P 500 пока находит в себе силы держаться выше 200-дневной скользящей средней, однако если данный рубеж будет сдан, индекс широкого рынка может потерять еще порядка 200 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 4,41%, закрывшись на отметке $66,65. Новый виток торговой конфронтации между Вашингтоном и Пекином в очередной раз вызвал высокую волатильность в одном из самых спекулятивных сырьевых инструментах — нефти. Вчера формальным поводом для сильного падения цены фьючерсного Brent послужили вышедшие данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране сократились на 282 тысяч баррелей, при консенсус-прогнозе сокращения на 1,36 миллиона баррелей.

В текущей ситуации дальнейшая динамика цены на "черное золото" будет всецело зависеть от развития событий на заокеанских биржах, где бенчмарк S&P 500 продолжает борьбу за ключевой уровень поддержки.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,7%, обновив свой исторический максимум. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2640п., основная — на рубеже 2590. Сопротивление находится на уровне 2680 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,17, потеряв 0,31% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 64,80. Сопротивления расположены на 65,50 и 65.80.