В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Вновь заметно подорожали акции Газпрома (GAZP, +2.9%), менеджмент которого анонсировал пересмотр дивидендной политики с возможностью увеличения доли дивидендных выплат до 50% чистой прибыли по МСФО в перспективе нескольких лет. Акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 2.1%, НЛМК (NLMK) – на 1.2%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.0%, Газпром нефти (SIBN) – на 0.9%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 7.2%, ЧТПЗ (CHEP) – на 6.7%, МРСК Сибири (MRKS) – на 3.6%, Иркутскэнерго (IRGZ) – на 2.9%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Неожиданное объявление президента США об установлении пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с 10 июня с возможностью повышения до 25% с 1 октября (если мексиканская сторона не предпримет меры по решению проблемы нелегальной миграции) способствует усилению нервозности на рынках, включая сырьевые – инвесторы вынуждены учитывать в прогнозах высокую вероятность негативного влияния «торговых войн» на агрегированный спрос.

На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за усиления спроса на «защитные активы» на фоне эскалации «торговых войн».