Чистая прибыль "Аэрофлота" в 2019 году составит 10-20 млрд рублей
Операционный лизинг в настоящее время полностью консолидирован на балансе Аэрофлота в виде валового долга в сумме 646 млрд руб., что подразумевает чистый долг / EBITDA на уровне 4.2х — лучше, чем мы ожидали. Доходность RPK и CASK без учета расходов на топливо показали относительно неплохую динамику в 1К19, несмотря на слабый рубль. Мы прогнозируем, что EBITDA в 2019 составит 140 млрд руб., что подразумевает EV / EBITDA 5.0x, но высокий левередж делает этот показатель оценки неинформативным. Мы рассматриваем мультипликатор P/E как единственный разумный коэффициент для оценки акций, но прогнозировать чистую прибыль за 2019 на основе показателей МСФО за 1К19 очень сложно, так как они очень волатильны и зависят от многих внешних факторов.
Мы предполагаем, что чистая прибыль в 2019 составит 10-20 млрд руб., что соответствует P/ E 5.0х-10х. Даже по нижней границе, оценка компании не выглядит особо дешево. Тем не менее все негативные события для Аэрофлота, по-видимому, учтены в цене, и возможно умеренное восстановление на фоне предстоящего летнего сезона, падения цен на нефть и значительного роста пассажирооборота.
Мы подтверждаем Нейтральный рейтинг по бумаге.
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