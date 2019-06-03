Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне обострения ситуации во внешней торговле.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,32%, закрывшись на отметке 2752,06 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,41%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,51%. Индекс MSCI Emerging Market вырос на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на восемь базисных пунктов до 2,14%, превысив самое большое недельное снижение с декабря 2014 года.

Ухудшение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, а также новые угрозы Трампа повысить таможенные тарифы для мексиканских товаров привели к самому большему падению S&P 500 в мае за последние девять лет. Индекс широкого рынка так и не смог удержаться выше 200-дневной скользящей средней, а это означает, что путь к уровню 2600 п. открыт.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 5,46%, закрывшись на отметке $61,76. Нефть уже давно считается финансовым инструментом, а не просто сырьевым товаром. На фундаментальные вещи котировки реагируют только тогда, когда на рынках царит спокойствие и стабильность. Во времена сильных спадов нефть реагирует на негатив с удвоенной силой. В настоящий момент мы видим классический risk-off по широкому классу активов, в том числе и нефти. Теперь дальнейшая динамика цены "черного золота" будет зависеть от того, насколько усилится падение на американских биржах. Ближайший уровень поддержки во фьючерсном контракте Brent расположен вблизи уровня $60.

Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,22% закрывшись на отметке 2665,33 пункта, индекс РТС прибавил 0,04%, завершив торги на уровне 1287,09 пункта. В лидерах роста были бумаги Аэрофлота (+3,74%) и Полюса (+1,88%) в аутсайдерах акции Россетей (-3,27%) и ФСК ЕЭС (-1,85%).

В настоящий момент индекс МосБиржи демонстрирует устойчивость к внешнему негативу, что, на мой взгляд, неудивительно. Аналогичная ситуация была в декабре прошлого года. Поддержку рублевому индикатору на протяжении недели оказывали такие рыночные «тяжеловесы», как Лукойл, Газпром и Роснефть. Бумаги нефтегазового сектора, как правило, позитивно реагируют на ослабление курса рубля в связи с валютной переоценкой стоимости компаний. Кроме того, за рост бенчмарка выступает начало дивидендного сезона, в рамках которого российские компании выплатят порядка 1,9 трлн. рублей и вполне возможно, что индекс МосБиржи и дальше будет обновлять свои максимумы, а РТС протестирует уровень 1300 пунктов. Что же касается времени начала активного снижения индекса МосБиржи, то оно, скорее всего, начнется после так называемых отсечек, где по мере закрытия реестров акционеров акции будут терять свою привлекательность.

В течение второй половины недели на глобальном валютном рынке вновь наблюдалось резкое укрепление американского доллара практически ко всем основным валютам. Российский рубль в паре с долларом постепенно начал сдавать позиции и закрылся на отметке 65.43, потеряв 0,4%. В мае, несмотря на усилившуюся волатильность на финансовых рынках, поддержку российской валюте оказывали высокие цены на нефть и спрос со стороны нерезидентов на облигации федерального займа. В июне, даже с учетом риска снижения нефтяных котировок, из-за неопределенности в торговом споре между США и Китаем я не жду драматического падения рубля. Скорее всего, национальная валюта, на фоне ослабления санкционной риторики, проведет коридоре 64,40 – 67 по отношению к американскому доллару.