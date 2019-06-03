В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Усиление опасений в отношении мирового спроса, вызванных эскалацией «торговых войн», оказало давление на котировки сырьевых контрактов и, как следствие, акций Роснефти (ROSN, —1.4%), Мечела (MTLR, —1.1%), Северстали (CHMF, —1.1%). Тем временем Аэрофлот (AFLT) вырос на 3.7% после публикации финансовых результатов первого квартала и объявления рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2018 год (2.6877 руб. на акцию, закрытие реестра 5 июля). Полюс (PLZL) подорожал на 1.9% на фоне роста спроса на «защитные» активы, к которым относится золото. Акции Магнита (MGNT) подорожали на 1.8%, Новатэка (NVTK) – на 1.1%, Газпрома (GAZP) – на 0.9%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения цен. Куйбышевазот (KAZT) подорожал на 6.5%, Самараэнерго (SAGO) – на 2.4%, Южуралникель (UNKL) – на 2.0%. Тем временем обыкновенные акции Пермэнергосбыта (PMSB) подешевели на 13.1%, Астраханьэнергобыта (ASSB) – на 10.2%.

Фондовые индексы США понизились на 1.3% — 1.5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также продолжается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Мировые рынки в целом перешли в фазу «ухода от риска» из-за обострения «торговых войн». Китай в качестве ответа на повышение пошлин США в субботу объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму $60 млрд. Взаимное повышение пошлин подразумевает усиление торгового конфликта и снижает вероятность скорого заключения торговой сделки, ожидания которой были одним из факторов роста по фондовым индексам США в начале года.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по паре доллар-рубль на фоне сокращения «спроса на риск» со стороны глобальных инвесторов.