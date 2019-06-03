Металлоинвест (BB+/Ba1/BB+) опубликовал отдельные ключевые финансовые показатели за 1 кв. 2019 г. по МСФО, которые существенно не изменились кв./кв.

Несмотря на снижение объемов отгрузки почти по всем категориям ( 4,1% окатыши, 4,8% чугун, —6% стальная продукция), выручка практически осталась на том же уровне (+1% кв./кв.) за счет увеличения доли продукции с добавленной стоимостью (выросли продажи ГБЖ/ПВЖ на 18,3%, доля стальной продукции HVA повысилась с 39,2% в 4 кв. до 45,6%). При этом цены показали разнонаправленную динамику (-7% окатыши, +14% жрс, —7% чугун, —2,5% заготовка). В результате умеренного снижения цен на сталь и чугун показатель EBITDA сократился на 3% кв./кв., рентабельность по EBITDA – на 1,4 п.п. до 39,3%. Уже во 2 кв. мы ожидаем, что с текущим значительным ростом цен на жрс (+27%) показатели сырьевого дивизиона компенсируют результаты металлургического.

Капвложения за кв. составили всего 88 млн долл., или 16% от годового плана в 550 млн долл. Напомним, в среднем в ближайшие годы они составят 500 млн долл. ежегодно. Долговая нагрузка осталась на уровне предыдущего квартала — 1,1х Чистый долг/EBITDA. Краткосрочный долг незначителен (287 млн долл.) и полностью покрывается накопленными денежными средствами (730 млн долл.).

Бонды METINR 20 (YTM 3,46%) и METINR 24 (YTM 4,80%) торгуются на одном уровне с бумагами Евраза, что мы считаем несправедливым, учитывая благоприятные перспективы рынка железорудного сырья.