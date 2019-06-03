В ближайшее время существенное укрепление до 64 рублей за доллар маловероятно
На глобальных рынках сохраняются коррекционные настроения, вызванные опасениями затяжной торговой войны США и Китая, что может впоследствии негативно повлиять на глобальный экономический рост. На настроениях инвесторов также отрицательно сказались комментарии американского президента о возможных пошлинах на мексиканские товары и публикация достаточно слабых данных по инфляции в США. В результате переток средств в американские казначейские облигации продолжился, доходность 10-летних гособлигаций США упала до 2,12% (2,32% неделей ранее). Спреды по облигациям развивающихся рынков умеренно расширились, однако сильное снижение ставок по казначейским бумагам оказало некоторую поддержку облигациям EM. Индексы EMBI+ и CEMBI выросли за неделю на 0,3% и 0,2% соответственно. Российские бумаги выглядели слабее на фоне снизившихся нефтяных котировок. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia прибавили лишь по 0,1% за неделю.
Опасения замедления мировой экономики, отчасти вызванные торговым противостоянием США и другими крупными экономиками, могут продолжить влиять на настроения инвесторов в текущем месяце. Ввиду высокой вероятности расширения спредов мы наше позиционирование в облигационных портфелях умеренно консервативно.
На рублевом долговом рынке продолжали царить позитивные настроения, отчасти благодаря ожидаемому сокращению предложения ОФЗ на последующих аукционах Минфина. Кривая ОФЗ незначительно опустилась. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили по 0,1%.
На рублевом долговом рынке основной темой ближайших недель может стать заседание ЦБ РФ (14 июня), при этом наибольший интерес представляет риторика регулятора по дальнейшей динамике ключевой ставки.
Снизившиеся котировки нефти и общий умеренно негативный настрой инвесторов на фоне торговой войны США и Китая привели к коррекции в российской валюте. Обменный курс превысил уровень 65 рублей за доллар. Учитывая действие бюджетного правила, а также текущее снижение котировок нефти, национальная валюта может остаться под давлением. В ближайшее время существенное укрепление в сторону 64 рублей за доллар маловероятно.
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