S&P 500 и Nasdaq подошли к своим локальным поддержкам
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись, в основном, на отрицательной территории. Nasdaq от своих майских пиков упал более чем на 10%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,28%, закрывшись на отметке 2744,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,02%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,61%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов — до 2,08%.
Угроза начала антимонопольного расследования в отношении Google, Facebook и Apple со стороны Министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии США привела к усилению распродаж технологического сектора. Не добавила позитива и вышедшая статистика по американской производственной активности, показатель которой в мае упал до самого низкого уровня за последние три года. На данном этапе S&P 500 и Nasdaq подошли к своим локальным поддержкам, от которых может состояться отскок, в противном случае нельзя исключать усиления продаж.
Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,76%, закрывшись на отметке $60,90. Как я отмечал ранее, дальнейшая динамика цен на нефть будет всецело зависеть от настроений на заокеанских биржах. Однако локально игроки могут сосредоточить свое внимание на традиционной статистике по недельным запасам "черного золота" от Американского института нефти и Минэнерго США. Согласно опросу Bloomberg, эксперты ждут снижения запасов сырой нефти на 1,3 миллиона баррелей.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 2,42%, закрывшись на отметке 2729,93 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметках 2690 п. и 2660 п., основная — на рубеже 2550. Сопротивление находится на уровне 2745 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 128000, основная — на 123000 п. Сопротивление — на отметке 130200 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 65,34, прибавив 0,14% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65.15 и 64,80. Сопротивления расположены на уровнях 65,60 и 66.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190604/830035330.html