По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись, в основном, на отрицательной территории. Nasdaq от своих майских пиков упал более чем на 10%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,28%, закрывшись на отметке 2744,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,02%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,61%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов — до 2,08%.

Угроза начала антимонопольного расследования в отношении Google, Facebook и Apple со стороны Министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии США привела к усилению распродаж технологического сектора. Не добавила позитива и вышедшая статистика по американской производственной активности, показатель которой в мае упал до самого низкого уровня за последние три года. На данном этапе S&P 500 и Nasdaq подошли к своим локальным поддержкам, от которых может состояться отскок, в противном случае нельзя исключать усиления продаж.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,76%, закрывшись на отметке $60,90. Как я отмечал ранее, дальнейшая динамика цен на нефть будет всецело зависеть от настроений на заокеанских биржах. Однако локально игроки могут сосредоточить свое внимание на традиционной статистике по недельным запасам "черного золота" от Американского института нефти и Минэнерго США. Согласно опросу Bloomberg, эксперты ждут снижения запасов сырой нефти на 1,3 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 2,42%, закрывшись на отметке 2729,93 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметках 2690 п. и 2660 п., основная — на рубеже 2550. Сопротивление находится на уровне 2745 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 128000, основная — на 123000 п. Сопротивление — на отметке 130200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,34, прибавив 0,14% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65.15 и 64,80. Сопротивления расположены на уровнях 65,60 и 66.