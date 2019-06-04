Последние несколько дней ставки овернайт устойчиво держатся на повышенных уровнях, что весьма нетипично для конца периода усреднения резервов, который завершается уже сегодня. По состоянию на начало вчерашних торгов на корсчетах банков в ЦБ было 2,22 трлн руб., что, на наш взгляд, довольно приличный уровень для банковской системы в целом. Бюджет продолжает снабжать систему ликвидностью, приток которой с момента завершения периода уплаты налогов составил около 300 млрд руб. Тем не менее спрос со стороны банков на предлагаемые регуляторами инструменты рефинансирования не ослабевает: вчера они полностью выбрали лимит предложения по операциям однодневного репо с Федеральным казначейством, составивший 400 млрд руб. На наш взгляд, с точки банковской системы текущий баланс корсчетов является достаточным для выполнения в этом месяце нормативов усреднения, но, возможно, неравномерное распределение ликвидности по системе способствует сохранению ставок овернайт на высоких уровнях.

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера повысилась до 8,38% (+11 бп) на фоне активных покупок, наблюдавшихся во второй половине дня. В свою очередь средневзвешенная ставка овернайт на межбанке снизилась до 7,72% (-12 бп) благодаря ослаблению повышательного давления на нее ближе к концу сессии. Мы полагаем, что Банк России не станет проводить сегодня депозитный аукцион тонкой настройки, учитывая, насколько сильным было давление на однодневные ставки в течение последней недели. Однако сегодня мы ожидаем, что календарный фактор последнего дня усреднения ослабит давление и подтолкнет ставку RUONIA к уровню 7,55–7,60%. Центральным событием сегодняшнего дня для участников денежного рынка является аукцион недельных депозитов Банка России. По нашим расчетам, для плавного вхождения в новый период усреднения резервов банкам необходимо сократить баланс своих депозитов в ЦБ на 200 млрд руб., однако многое также зависит от динамики бюджетных расходов.

Остальные ставки в понедельник закрылись в небольшом минусе. Котировки длинных FRA снизились на 5 бп, в том числе значение 9x12 FRA опустилось до 7,60%. Кривая кросс-валютных свопов в ближнем и среднем сегментах сместилась вниз на 5–6 бп, в то время как на кривой процентных свопов снижение ограничилось короткими ставками, которые опустились на 2–3 бп.