Неделя началась с возросшей напряженности на рынках из-за торговых войн, что привело к резкому падению доходности UST10 – вчера утром она обновила локальный минимум, составив 2,08%. Также продолжилось падение цен на нефть, а с учетом смены контракта котировки утром снизились до 61 долл./барр. Правда, днем ситуация несколько нормализовалась, что привело к восстановлению доходности UST10 и небольшому росту цены на нефть. Несмотря на такие значительные изменения внешних факторов, динамика российских бумаг была достаточно спокойной. Котировки суверенных евробондов во второй половине дня, когда наблюдалось некоторое уменьшение напряженности на рынке, немного подросли – в среднем на 0,1 п.п. Выпуски RUSSIA’47 (YTM 4,9%) и RUSSIA’28 (YTM 4,3%) отличились ростом на 0,3 п.п. и 0,2 п.п. от номинала соответственно. Большинство евробондов других стран ЕМ вчера тоже были в плюсе, и их рост был чуть более заметным. После завершения торгов доходность UST10 и цены на нефть вновь начали снижаться, и, российские евробонды сегодня, вероятно, могут вновь оказаться в небольшом плюсе.

Евробонды МКБ пока не отреагировали на повышение рейтинга. Корпоративные евробонды вновь продемонстрировали более слабую динамику, чем суверенные выпуски, и вчера несколько снизились в цене. В нефтегазовом секторе бумаги подешевели в среднем на 0,1 п.п., более значительные потери понесли выпуски Газпрома (минус 0,3п.п. от номинала), тем самым растеряв пятничный прирост. Еврооблигации госбанков тоже немного подешевели – на 0,1 п.п., чуть больше потерял лишь VEBBNK’23 (YTM 4,7%) – минус 0,2 п.п. от номинала. Евробонды МКБ не отреагировали на новость о повышении кредитного рейтинга агентством Fitch с «BB-» до «BB». Вчера как старшие выпуски, так и суборды подешевели на 0,1–0,2 п.п. Однако эта новость еще способна привести к росту котировок, особенно учитывая, что эти бумаги в среднем показывали худшую динамику на рынке за последний месяц, и в целом их можно назвать наиболее доходными выпусками среди российских бумаг. Также напомним, что старший выпуск CRBKMO’24 (YTM 7,5%) предлагает чересчур большую премию к CRBKMO’23 (YTM 6,6%) – около 90 б.п., при том что его дюрация всего на один год больше.

В металлургическом и транспортном секторах, как и в среднем по рынку, потери тоже составили 0,1 п.п. Сегодня внешний фон неоднозначный: доходность UST10 вновь немного снизилась – до 2,08%, что может поддержать котировки бумаг, цены на нефть при этом меняются слабо после падения вчера вечером до 61 долл./барр.