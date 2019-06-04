Важный сигнал для ЕЦБ
Сегодня поступил еще один важный сигнал для Европейского ЦБ в пользу проведения сверхмягкой монетарной политики: вышли данные по потребительской инфляции за май. Индекс CPI оказался неожиданно низким, годовые темпы роста сократились до 1.2% с 1.7% в апреле. И это при том, что цены на энергоносители выросли в мае на 3.8%. Без учета энергоносителей картина такая же дефляционная, показатель CPI ex energy вырос за год всего на 1%, а без учета продовольствия, табака и алкоголя рост составил 0.8% за год.
Очевидно, что уровень инфляции в еврозоне находится далеко от целевых значений ЕЦБ, которые обозначены около 2%. Глобальный спад и торговые войны серьезно влияют на европейскую промышленность и способствуют дальнейшей стагнации потребления.
В этих условиях Европейскому центробанку нужно уже в этот четверг дать намек рынку на скорое использование новых стимулирующих экономику инструментов, какой-то аналог программ TLTRO. Есть проблема и в возможном укреплении евро, которое началось после заявлений представителей ФРС о необходимости снижения ставки рефинансирования. Рост евро в текущих условиях губителен для европейской промышленности. Поэтому особое внимание – на предстоящее заседание ЕЦБ.
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