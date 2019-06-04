По итогам I квартала 2019 года АФК «Система» продемонстрировала рост выручки на 10,4% год к году до 185,5 млрд руб. благодаря высоким финансовым результатам и повышению операционной эффективности портфельных компаний, среди которых основными являются «МТС», «Детский мир», Segezha Group, агрохолдинг «Степь» и сеть медицинских клиник «Медси». При этом операционная прибыль холдинга выросла лишь на 5,3% год к году до 28 млрд руб. в связи с существенным увеличением себестоимости, административных и операционных затрат. В I квартале финансовые расходы «Системы» на обслуживание долга возросли почти в 2 раза по сравнению с I кварталом прошлого года до 27 млрд руб., но частично это компенсировалось прибылью по курсовым разницам в размере 7 млрд руб. В совокупности эти факторы привели к снижению прибыли от продолжающейся деятельности на 30% в годовом выражении до 4,9 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам АФК «Система», составила 16,6 млрд руб. только благодаря продаже контрольного пакета акций девелопера «Лидер-Инвест» в феврале, за который «Система» выручила 17 млрд руб. Однако в следующих кварталах холдингу, вероятно, негде будет достать таких «легких» денег, поскольку продажа других активов в планы «Системы» не входит. Ранее Евтушенков рассматривал вариант продажи доли в «Детском мире», но сейчас, когда сеть расширяется, демонстрирует двузначные темпы роста и выплачивает 3-4 млрд руб. дивидендов ежегодно, продавать долю было бы нерационально. Все компании, входящие в состав холдинга, выплачивают неплохие дивиденды, которые так необходимы «Системе» для снижения долговой нагрузки, которая остается достаточно высокой. По сравнению с предыдущим кварталом, который закончился 31 декабря 2018 года, чистый долг холдинга вырос на 8%, и на 31 марта 2019 года соотношение чистого долга к OIBDA сохранилось на уровне 3. В связи с этим по итогам 2018 года «Система» заплатит минимальные дивиденды в размере 0,11 руб. на акцию.

В планы АФК «Система» входит дальнейшее расширение портфолио и улучшение операционной и финансовой эффективности портфельных компаний, в частности, в фармацевтическом и девелоперском сегментах, что потребует дополнительных инвестиций. Не исключено, что мы увидим еще большое количество сделок M&A. Тем не менее, по фундаментальным оценкам, мы не ожидаем от компании высоких результатов в 2019 году. «Системе» понадобится еще 1-2 года, чтобы снизить долговую нагрузку до приемлемых уровней, тогда акции могут стать более привлекательными для инвесторов. В настоящий момент бумаги растут, преимущественно, на ожиданиях каких-либо сделок и изменений в структуре холдинга. Наша рекомендация по акциям – «держать».