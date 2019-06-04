На предыдущей сессии (3 июня) котировки показали уверенный рост, но не смогли закрепиться выше текущего сопротивления в районе 0,0372 руб. После открытия текущих (4 июня) торгов цена повторно совершила ложный пробой данной отметки. Таким образом, пятую сессию подряд продолжается торможение в коридоре 0,0361-0,0372 руб.

На данный момент остается актуальным среднесрочный флэт 0,033-0,0395 руб. Соответственно, прогнозировать последующее движение затруднительно. Можно предположить, что после недавнего тестирования верхней границы данного боковика последует снижение к нижней границе или хотя бы к промежуточной поддержке 0,03485-0,035 руб. Это объясняется тем, что ранее мы наблюдали поочередное тестирование границ флэта, либо ближайших к этим границам сопротивлений.

В такой ситуации логично, что индикаторы демонстрируют смешанную техническую картину, в том числе осцилляторы. Пока 10-периодная скользящая средняя находится выше 15-периодного аналога, говорить о падении преждевременно. Отметим, что соответствующие сигналы на продажу/покупку (пересечения данных кривых) ранее показывали неплохую результативность.

Среднесрочный сценарий: снижение в сторону 0,033 руб. с локальной остановкой в области 0,03485-0,035 руб. Точка отмены негативного исхода – закрепление выше 0,0372 руб. на 4-часовом таймфрейме или старше.

Уровни поддержки: 0,0361 / 0,03485 / 0,034 / 0,033 / 0,0295

Уровни сопротивления: 0,0372 / 0,038 / 0,0385 / 0,0395 / 0,0422



