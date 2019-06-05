Вчерашний день прошел под знаком коррекции к росту, но объективно говоря, рынок сильный. Некоторые инвесторы ждут, что акции Газпрома на днях снизятся до 191, потому что еще не пришло осознание, что после пробития наверх уровня 177, которое произошло 15 мая с.г., Газпром стал сильной бумагой. «Контртрендовики» в акциях Газпрома «не пляшут». Цены на нефть снизились, но объективно говоря, они больше соответствуют балансу спроса и предложения, и это хорошо. Чем меньше на рынке «пузырей» будет сейчас, тем меньше будет у инвесторов последующих разочарований.

В среду цены на нефть были слабы – их сейчас удерживает на плаву близость технической поддержки 60 долларов по Brent. Остальные факторы в пользу «нефтемедведей». Во-первых, неожиданный рост запасов нефти в США, во-вторых комментарий главы «Роснефти» по поводу сделки ОПЕК по сдерживанию нефтедобычи, целесообразность продления которой он поставил под сомнение. В-третьих, замедление мировой экономики в 2020 году (ФРС США возможно придётся начать цикл снижения ставок). Торговая война США и Китая продолжается, а кроме того Дональд Трамп угрожает повысить ввозные пошлины на мексиканские товары. Первое повышение тарифов на товары из Мексики произойдет 10 июня, а втрое 1 июля. В-четвертых, в США нефтедобыча выросла до рекордно высоких уровней, и, как следствие, выросли объемы экспорта американской нефти.

Майские данные по производству США, опубликованные в понедельник, показали самые медленные темпы роста за 2,5 года. Во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предположил, что процентные ставки могут быть снижены, если торговая напряженность нанесет ущерб экономическим перспективам. Пауэлл также сказал, что ФРС не знает, «как и когда» эти торговые вопросы будут решены. После этих слов фондовый рынок США сильно вырос.

Сегодня выступит заместитель главы ФРС Ричард Кларида. Также сегодня в США опубликуют «Бежевую книгу» (комментарии региональных Федеральных резервных банков). «Бежевая книга» позволит оценить ущерб от торговых войн для американских компаний и сформирует ожидания инвесторов к заседанию ФРС США 18-19 июня. От торговой войны с Мексикой наибольший урон получат в США: автопроизводители, производители продуктов питания, энергетики и производители электроники.