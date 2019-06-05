Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, в районе 2700-2715 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому среди большого количества иностранных статистических показателей наибольшую практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.87%) и РТС (-0.58%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В них реализовался вполне закономерный коррекционный спад после сильного прироста, состоявшегося днем ранее. Локальный рынок акций в очередной раз продемонстрировал независимость от внешнего фона. На этот раз его не сумело поддержать сильное повышение фондовых индексов США и позитивная вечерняя динамика нефтяных котировок.

Впрочем, фьючерсы на нефть сорта Brent все равно торговались намного ниже уровня недельной давности. Еще в конце мая они стоили дороже на 8 долларов или примерно на 11%. Столь существенное падение цен на «черное золото» все еще не нашло адекватного отражения в динамике индексов МосБиржи и РТС. Несмотря на вчерашнее падение, в них пока что сохраняется позитивная среднесрочная и долгосрочная техническая картина.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 20 п. или около 1.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на достаточно сильное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающей просадкой выделились акции Газпром (GAZP RM, —2.27%). Внутри дня эти бумаги проседали более чем на 5%. И все же их вчерашнее падение представляет собой не более чем скромный коррекционный откат по отношению к сильному росту стоимости, состоявшемуся с середины мая. Вчера глава газовой монополии Алексей Миллер подтвердил курс компании на постепенное увеличение дивидендных выплат до уровня в 50% от прибыли по МСФО.

Акции Новатэк (NVTK RM, —1.89%), как и бумаги «Газпрома» продемонстрировали опережающую просадку под влиянием технических факторов. Днем ранее они обновили свой исторический максимум, в противовес сильному падению мировых цен на жидкие углеводороды.

Низколиквидные бумаги Лента др (LNTA RM, —3.30%) сильно подешевели, несмотря на новость о том, что компания «Севергрупп» увеличила долю в торговой сети до 78.7% по итогам оферты. ГДР «Ленты» выкупались у миноритарных акционеров по $3.60, что примерно соответствовало их биржевой цене в прошлую пятницу. Теперь эти бумаги лишились поддержки и обновили свой двухмесячный минимум. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них существенно ухудшилась. Стимулом для возобновления их роста может стать вероятное дальнейшее наращивание компанией «Севергрупп» доли в капитале ритейлера.

Стоит также отметить достаточно сильную просадку акций Соллерс (SVAV RM, —4.23%). Их не сумело поддержать известие о том, что Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам приняла решение поддержать проект эмитента по развитию производства новых моделей автомобилей «УАЗ» и модели Ford Transit. Между тем, ожидаемое заключение специального инвестиционного контракта предполагает предоставление ряда преференций со стороны государства.

Вчера акции Соллерс вновь приблизились к своему пятилетнему минимуму. Таким образом, в них продолжает развиваться затяжной нисходящий тренд. И все же они могут встретить прочную поддержку около близкого значимого ценового уровня 300 руб.

Лидером однодневного повышения среди ликвидных акций выступили бумаги МосБиржа (MOEX RM, +1.37%). Они пользовались спросом, несмотря на то, что суммарные объемы торгов на организованном биржевом рынке заметно сократились по итогам мая и с начала текущего года. С технической точки зрения в этих акциях намечается разворот вверх после недавней майской просадки, сформировавшейся в результате дивидендного разрыва.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Японский Nikkei225 вырос на 1.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.