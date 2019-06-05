Российский рынок акций вчера отступил, а основной двигатель роста предыдущей сессии, Газпром, заметно подешевел, поскольку история с корпоративными изменениями не получила дальнейшего развития. Индекс РТС потерял к концу дня 0,6%, а индекс IMOEX просел почти на 0,9%. Европейские же рынки вчера продолжили расти, и индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 1%. Потребительская инфляция в еврозоне опустилась с апрельских 1,7% год к году до 1,2% в мае, что ниже ожиданий на 0,1 п.п. Базовая инфляция упала с 1,3% до 0,8%. Таким образом, от завтрашнего заседания управляющего совета ЕЦБ инвесторы будут ждать комментариев относительно дальнейших действий регулятора по стимулированию инфляции и экономического роста.

Производственные заказы в США в апреле сократились на 0,8% месяц к месяцу, после того как в март показали рост на 1,9%. Объем заказов на товары длительного пользования уменьшился в апреле на 2,1%. Тем не менее американские индексы вчера уверенно выросли: S&P прибавил 2,1%, а Nasdaq после резкого падения во вторник подскочил почти на 2,7%. Такой динамике способствовал позитивный новостной фон. Во-первых, глава ФРС Джером Пауэлл в докладе на конференции Федрезерва подтвердил готовность регулятора действовать в соответствии с развитием ситуации в экономике, чтобы обеспечить ее рост. Рынок интерпретировал такой комментарий как готовность снижать ставки, если это будет необходимо. Во-вторых, министерство коммерции КНР в своем заявлении призвало США к переговорам и отметило, что торговые противоречия должны быть разрешены в процессе диалога, основанного на взаимной выгоде и уважении. Вчера же президент Мексики положительно оценил ход переговоров с Соединенными Штатами выразил надежду, что до 10 июня Мексика и США придут к соглашению по предотвращению нелегальной миграции и тарифы на мексиканский импорт введены не будут.

Нефтяные котировки вечером умеренно укреплялись, однако после выхода оценок API резко развернулись и сегодня продолжают идти вниз. API полагает, что за прошедшую неделю запасы нефти в США увеличились на 3,55 млн барр., а запасы бензина подскочили на 2,7 млн барр. Прогноз рынка, консолидированный агентством Bloomberg, предусматривает, что запасы сырой нефти упали на 2 млн барр., тогда как объем бензина в хранилищах вырос на 1 млн барр. Сведения о состоянии коммерческих нефтяных запасов за неделю, завершившуюся 31 мая, Минэнерго опубликует сегодня. Азиатские рынки этим утром приняли эстафету роста от американского рынка, фьючерс на индекс S&P 500 обещает рынкам дальнейшую положительную динамику. Российский рынок начнет день умеренным ростом.