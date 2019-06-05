Покупки валюты ЦБ не изменят среднесрочные оценки стоимости рубля
ЦБ РФ 3 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,48 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 14 мая по 6 июня планирует приобрести валюту на 300,5 млрд рублей.
Ни точечные сделки, аналогичные проводимым сейчас российским ЦБ, ни масштабные интервенции (подобные действиям Банка Англии или Банка Японии в 1990-е и 2000-е), как правило, не способны изменить средне- и даже, краткосрочный рыночный настрой отыгрываются дальнейшим движением курса валют в противоположную направлению проведенных интервенций сторону.
Успех валютных интервенций, как показывает практика, вероятен при наличии значительной фундаментальной базы для изменения динамики рынка и желательно в условиях совместного проведения операций на FX несколькими ЦБ. Примером такого успеха можно считать интервенции Национального Банка Швейцарии против франка в середине 2016 года.
Таким образом, покупки валюты ЦБР для Минфина, хотя и являются для рынка значимым краткосрочным фактором, не способны изменить среднесрочные оценки справедливой относительной стоимости российской валюты.
Полагаю, что, в отсутствие значимых инфляционных шоков в России, рубль выглядит достаточно устойчиво у текущих уровней и его ослабление к доллару или евро от уровней 65 и 73 соответственно, в отсутствие новых значимых факторов, среднесрочно будет отыгрываться постепенным восстановлением к указанным отметкам.
В случае улучшения внутреннего макроэкономического фона рубль обладает значимым потенциалом укрепления к доллару и евро. Потенциал роста отечественной валюты зависит от качества и степени улучшения этого фона.
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