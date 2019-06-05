ММК (BBB-/Baa2/BBB) впервые с кризиса 2008 г. проводит размещение бенчмарк-выпуска пятилетних еврооблигаций (2024). Первоначальный объявленный индикатив – 4,75%.

По нашей оценке, справедливый уровень доходности ММК 2024 составляет 4,25%, т.е. на 50 б.п. ниже индикатива, что означает рост цены на 2–2,5% от номинала.

Мы считаем, что в среднесрочной перспективе в отсутствие внешней волатильности (санкции и risk-off) доходность к погашению может опуститься до 4%, а цена, следовательно, может превысить 103%, или +3% от номинала.

ММК – третья по величине сталелитейная компания России (12,7 млн т – в 2018 г.), ее доля в общероссийском производстве стали – 18%. ММК на 84% принадлежит олигарху Виктору Рашникову.

Данное размещение будет у ММК единственным выпуском на текущей кривой корпоративных выпусков России в валюте. ММК предлагает щедрую премию (порядка 50 б.п.) к текущей кривой NLMK (крупнейший производитель стали в России).

Кредитное качество ММК – лучшее среди российских сталелитейных компаний и прочих экспортеров, так как соотношение чистый долг/EBITDA компании меньше 0.