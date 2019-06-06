Среда прошла относительно спокойно с точки зрения новостного фона. Рынки акций продолжили укрепляться благодаря мягкой риторике председателя ФРС США Джерома Пауэлла и его заместителя Ричарда Клариды: индекс Nikkei 225 повысился на 1,8%, DAX закрылся в плюсе на 0,1%, S &P 500 прибавил 0,8%. На валютном рынке индекс доллара поднялся на 0,2% за день на фоне хороших данных индекса PMI необрабатывающих отраслей США. Валюты развивающихся стран по большей части подешевели на 0,1–0,4% к доллару США. Южноафриканский ранд выглядел слабее аналогов, потеряв в стоимости 1,5% на локальных новостях. Угол наклона кривой доходности казначейских облигаций США дополнительно увеличился, поскольку доходность 2-летних бумаг снизилась на 3 бп, а 10-летние инструменты завершили день без изменений.

Российский рубль закрылся ослаблением на 0,4%, до 65,34 к доллару, несколько отстав в динамике от аналогов. В течение дня курс достигал 64,96, что, как мы полагаем, было обусловлено спросом нерезидентов на аукционах по размещению ОФЗ. Однако ближе к вечеру российская валюта развернулась в сторону снижения на фоне падения котировок Brent (-2,2% по итогам дня, сорт WTI —3,4%) после публикации данных по товарным запасам и добыче нефти в США (их объемы заметно выросли). Между тем в большинстве сегментов кривой вмененная волатильность в опционах на USDRUB вчера снизилась на 8–15 бп, несмотря на ослабление рубля. Интересно отметить, что в настоящий момент вмененная волатильность в 3-месячном, 6-месячном и годовом сегментах менее чем на 1 пп превышает минимальные значения с момента перехода к плавающему курсу рубля в 2014 г. (в начале 2019 г. соответствующий разрыв составлял 4–5 пп).

Минфин вчера объявил о том, что в период с 7 июня по 4 июля проведет операции по покупке иностранной валюты на сумму 310 млрд руб. (без учета «догоняющего» компонента). Таким образом, объем покупки в день составит в среднем 16,3 млрд руб., что чуть меньше уровня 16,7 млрд руб., зафиксированного в период с 14 мая по 6 июня.

Главное событие дня для финансовых рынков – объявление решения ЕЦБ по монетарной политике с последующей пресс-конференцией руководства. Рынки сходятся во мнении, что регулятор оставит ставку рефинансирования на текущем уровне и пообещает не менять ее продолжительное время, а также возобновит программу TLTRO.