На российском фондовом рынке постепенно входит в активную фазу дивидендный сезон. Уже на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки ряда компаний (Сбербанк, Магнит, Роснефть, ММК, Акрон), и подавляющее большинство компаний, входящих в индекс Мосбиржи, встретятся с отсечками в ближайшие пять с половиной недель.

Прошлый год был отмечен ростом корпоративных прибылей для большинства компаний российского рынка, а тенденция к росту доли чистой прибыли, выплачиваемой акционерам в качестве дивидендов, сохраняется. Общая совокупная дивидендная доходность российского рынка в последние кварталы продолжает расти, и ожидаемая доходность на следующие 12 мес. по оценке Bloomberg составляет около 6,8%.

По нашей оценке, в ближайшие 5,5 недель из индекса Мосбиржи после отсечек ряда компаний уйдет около 120 пунктов (примерно 4,4% от текущего значения индекса). Наиболее существенными для индекса будут дивидендные отсечки в акциях Сбербанка (11 июня), ГМК Норникель (20 июня), Лукойл (9 июля), Газпром (17 июля), Сургутнефтегаз (17 июля) – суммарно в эксдивидендные даты этих компаний из индекса уйдет около 95 пунктов.