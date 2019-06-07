Американские биржевые площадки в четверг продолжили рост на фоне возможной отсрочки на введение тарифов в отношении мексиканских товаров.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,61%, закрывшись на отметке 2843,49 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,71%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,53%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт — до 2,13%.

Игроки позитивно отреагировали на переговоры между Вашингтоном и Мехико по вопросам миграции и таможенным пошлинам. Кроме того, рынки были обнадежены заявлениями президента Европейского центрального банка Марио Драги, который вслед за ФРС США пообещал оперативно реагировать на любое ухудшение перспектив как европейской так и мировой экономики, объявив о намерении сохранять ставки неизменными вплоть до конца первой половины 2020 года.

Сегодня, в свете последних намеков на снижение ставки американским регулятором, инвесторы будут с особым вниманием оценивать выходящие данные по рабочим местам в США. Согласно прогнозам, в мае зарплата выросла на 175,000, безработица удержалась на уровне 3,6%, а средний рост почасовых заработков сохранился на 3,2%.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,64%, закрывшись на отметке $62,23.

Продолжившееся ралли на американском рынке акций привело к закрытию "коротких позиций" во фьючерсных контрактах на Brent и WTI. Однако если настроения на заокеанских биржах изменятся, это вновь приведет к коррекции цен на "черное золото".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,98%, закрывшись на отметке 2728,25 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2690 п. и 2660 п., основная — на рубеже 2550 п. Сопротивление находится на уровне 2745 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 128000, основная — на 123000 п. Сопротивление — 130200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,08, прибавив 0,47% по отношению к американскому доллару. На данном этапе в паре доллар/рубль поддержки находятся на отметках 65 и 64,80. Сопротивление расположено на 65,60. Стоит отметить, что при продолжении улучшения ситуации на внешних финансовых и сырьевых площадках рубль снова может протестировать отметку 64.80.