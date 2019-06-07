Темпы роста потребительских цен совпали с ожиданиями. Согласно данным Росстата, в мае темпы роста потребительских цен остались на апрельском уровне (0,3% месяц к месяцу). Этот результат совпал с ожиданиями участников рынка и нашей оценкой. Таким образом, год к году рост цен замедлился в мае до 5,1% с 5,2% по итогам апреля. Базовый индекс потребительских цен в мае тоже вырос на 0,3 п.п. месяц к месяцу, но год к году увеличился – до 4,7% по сравнению с 4,6% месяцем ранее.

Продовольствие по-прежнему основной локомотив роста цен. В мае темпы роста цен на продовольственные товары остались на уровне 0,4% месяц к месяцу, как и в апреле. При этом плодоовощная продукция продолжила дорожать опережающими темпами (в мае рост цен на нее составил 2% месяц к месяцу). Кроме того, в очередной раз значительно выросли в цене крупа и бобовые, а также макаронные изделия и сливочное масло. Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,2% месяц к месяцу после роста на такую же величину в апреле. Опережающими темпами продолжили дорожать табачные изделия и медикаменты. В секторе услуг рост цен составил в мае 0,4% по сравнению с 0,2% месяцем ранее. Быстрее всего в этом секторе увеличивались цены на услуги пассажирского транспорта, зарубежного туризма, а также на санаторно-оздоровительные услуги. Год к году в мае рост цен на продовольствие ускорился до 6,4% (с 5,9% в апреле), а на непродовольственные товары снизился до 3,8% с 4,5% месяцем ранее.

Рост волатильности на сырьевых рынках несет риски разгона инфляции. Несмотря на довольно неожиданное ускорение продовольственной инфляции и опережающий рост цен на ряд услуг, в мае инфляционное давление продолжило снижаться на фоне все еще относительно слабого потребительского спроса. По нашему мнению, в отсутствие значительных внешних шоков и погодных аномалий этим летом постепенное снижение годовой инфляции продолжится. При этом мы считаем, что недавнее резкое снижение цен на энергоносители все же несет определенные инфляционные риски. Однако, поскольку во многом благодаря действующему бюджетному правилу курс рубля довольно слабо реагирует на падение нефтяных котировок, эти риски являются ограниченными. Таким образом, мы полагаем, что по итогам года темпы роста цен, скорее всего, окажутся в интервале 4,5–5%, что несколько ниже нашего текущего прогноза, равного 5,1%. В будущем году ИПЦ, по нашим ожиданиям, увеличится на 4,1%.