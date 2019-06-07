"Новатэк": есть драйверы роста акций
Мы повысили целевую цену акций Новатэка на 21% до 1 545 руб., обновив параметры модели с учетом последних результатов компании и информации по СПГ проектам. Среди драйверов роста акций мы отмечаем вероятную переоценку рынком вклада Арктик СПГ 2 в капитализацию Новатэка исходя из сделок по продаже 10% пакетов акций завода, возможное улучшение его характеристик, анонс новых проектов и возможный пересмотр дивидендной политики, либо рост дивидендов выше целевого уровня.
Согласно нашим прогнозам и исходя из информации об анонсированных проектах, акции Новатэка обладают 19% потенциалом роста от текущего значения при оценке Арктик СПГ 2 исходя из 25,5 млрд долл.
Также отметим, что моделирование производства СПГ в размере целевого уровня (57 млн тонн в год к 2030 г.) повышает нашу оценку до 1 970 руб. за акцию.
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