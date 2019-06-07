Спрос на рублевые активы сохранился и вчера, сделав их лидерами среди ЕМ. Рубль за основную торговую сессию укрепился примерно на 0,3%, тогда как большинство валют развивающихся стран дешевело.

Вероятно, рубль получил поддержку за счет спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов, интерес иностранных участников явно присутствует в последние дни. Рублевые госбумаги продолжили дорожать, доходности снизились еще на 2–8 б.п., и теперь они ниже 8% годовых в самой дальней точке впервые с августа прошлого года. Оборот был неплохим, порядка 35 млрд руб.: больше всего сделок пришлось на пятнадцатилетние ОФЗ 26225, семилетние ОФЗ 26226 и пятилетние ОФЗ 26227.

Вчера утром глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в следующую пятницу на очередном заседании, что придало импульс покупкам. По данным Bloomberg, сейчас уже большинство участников рынка рассчитывает на снижение ключевой ставки на следующей неделе.