Новостной поток в области международной торговли вчера продолжил сдерживать аппетит к риску. Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах между США и Мексикой «почти нет прогресса» и пригрозил ввести 5%-ю пошлину на мексиканский импорт. Помимо этого, он подтвердил готовность ввести пошлины на дополнительный список импортных китайских товаров стоимостью 300 млрд долл. На этом фоне индексы MSCI EM и DAX снизились на 0,2%, Shanghai Composite остался на прежнем уровне, а S&P 500 подрос на 0,6%. Мировые рынки облигации по большей части укрепились. Угол наклона кривой доходности казначейских облигаций США уменьшился, поскольку доходность 10-летних бумаг снизилась на 1 бп, а 2-летних поднялась на 2 бп. Вмененная вероятность трех снижений ставки Федрезерва до конца 2019 г. осталась на уровне около 55%, а вероятность двух снижений – около 90%.

Индекс доллара упал на 0,3% за день, евро укрепился на 0,5% к доллару на фоне менее мягкой, чем ожидалось риторики ЕЦБ. Банк увеличил срок планируемого сохранения процентных ставок до конца 1п20 и объявил параметры нового этапа программы TLTRO. Вместе с тем регулятор повысил свои прогнозы по ВВП и инфляции на 2019 г. до 1,2% и 1,3% соответственно.

Несмотря на ослабление доллара, валюты развивающихся стран завершили сессию разнонаправлено. Мексиканское песо и южноафриканский ранд подешевели на 0,5% и 0,8%, а индийская рупия, китайский юань и бразильский реал остались на прежних позициях. На этот раз рубль выглядел лучше аналогов, прибавив в стоимости 0,3%, до 65,09 к доллару. Как мы полагаем, главной причиной опережающей динамики был спрос нерезидентов на ОФЗ – угол наклон кривой доходности вчера уменьшился (см. наш обзор по ОФЗ) на фоне высоких объемов, что, как правило, является признаком высокого спроса со стороны иностранных участников. Торговый оборот в USDRUB_TOM на МосБирже снизился до 1,9 млрд долл.

Главным макроэкономическим релизом сегодня будет отчет о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США за май. Консенсус-прогноз составляет 185 тыс., однако опубликованные ранее данные ADP за прошлый месяц показали прирост рабочих мест в частном секторе лишь на 27 тыс. Слабая статистика по рынку труда может стать для инвесторов еще одним основанием ожидать досрочного снижения процентной ставки ФРС США.