Плодоовощная инфляция скомпенсирована удешевлением бензина
По данным Росстата, инфляция в мае снизилась до 5,1% г./г., что соответствует нашим ожиданиям. При этом в структуре одновременно произошло как заметное ускорение продуктовой инфляции (в мае до 6,4% г./г. с 5,9% г./г. в апреле), так и аналогичное по масштабу замедление непродовольственной (3,8% г./г. против 4,5% г./г. в апреле). Все это, однако, произошло под воздействием эффекта базы в главных немонетарных компонентах — плодоовощной продукции (ускорение до 9,7% г./г. с 6,4% г./г. в апреле) и бензина (до 2,8% г./г. с 8,3% г./г. в апреле). Напомним, что активный рост цен на бензин начался именно в мае прошлого года (из-за всплеска рублевых цен на нефть), тогда как фрукты и овощи, наоборот, резко подешевели, что тогда даже привело к дефляции годовых темпов. В остальном динамика цен значительно не поменялась, и годовые цифры в целом полностью соответствуют нашим ожиданиям.
Как мы уже отмечали, для ЦБ в динамике инфляции сейчас нет ничего необычного — ее замедление ни опережает ожидания, ни разочаровывает регулятора. Мы также полагаем, что рисков прекращения дезинфляции практически нет (наш прогноз 4,5% на конец года). В этой связи принимая решение по ключевой ставке, регулятор, как мы понимаем, будет прежде всего оценивать риски внешнего сектора. Пока готовность рассматривать снижение ставки в ближайшее время говорит о том, что ЦБ не считает риски существенными.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190607/830053450.html