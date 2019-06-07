По данным Росстата, инфляция в мае снизилась до 5,1% г./г., что соответствует нашим ожиданиям. При этом в структуре одновременно произошло как заметное ускорение продуктовой инфляции (в мае до 6,4% г./г. с 5,9% г./г. в апреле), так и аналогичное по масштабу замедление непродовольственной (3,8% г./г. против 4,5% г./г. в апреле). Все это, однако, произошло под воздействием эффекта базы в главных немонетарных компонентах — плодоовощной продукции (ускорение до 9,7% г./г. с 6,4% г./г. в апреле) и бензина (до 2,8% г./г. с 8,3% г./г. в апреле). Напомним, что активный рост цен на бензин начался именно в мае прошлого года (из-за всплеска рублевых цен на нефть), тогда как фрукты и овощи, наоборот, резко подешевели, что тогда даже привело к дефляции годовых темпов. В остальном динамика цен значительно не поменялась, и годовые цифры в целом полностью соответствуют нашим ожиданиям.

Как мы уже отмечали, для ЦБ в динамике инфляции сейчас нет ничего необычного — ее замедление ни опережает ожидания, ни разочаровывает регулятора. Мы также полагаем, что рисков прекращения дезинфляции практически нет (наш прогноз 4,5% на конец года). В этой связи принимая решение по ключевой ставке, регулятор, как мы понимаем, будет прежде всего оценивать риски внешнего сектора. Пока готовность рассматривать снижение ставки в ближайшее время говорит о том, что ЦБ не считает риски существенными.