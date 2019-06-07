Продолжается волна роста от поддержки 83,4 руб. На пути восходящего движения котировок находится зеркальное сопротивление 87,35 руб., которое может выступить точкой разворота вниз.

Успешно раскрываются сигналы на покупку по ADX и MACD, причем потенциал для роста согласно данным индикаторам тренда еще есть. Тревожным признаком выступает перекупленность по стохастику, хотя более «медленный» осциллятор RSI указывает на отсутствие настроений.

На мой взгляд, о закрытие дивидендного гэпа от 91,5 руб. в ближайшей перспективе маловероятно. В краткосрочном плане котировки вполне могут образовать флэт в диапазоне 85-88,4 руб., выход за пределы которого прояснит расклад сил в бумагах. Покупателям стоит учитывать, что в случае сохранения позитивной динамики преодолеть зону торможения 87,35-88,4 руб. может быть непросто.

Уровни поддержки: 84,9 / 83,4 / 82,4 / 79,7 / 66,5

Уровни сопротивления: 87,35 / 88,4 / 90 / 93,8