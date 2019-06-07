Теханализ: "Мосбиржа" - восстановиться к 90 руб шансов мало
Продолжается волна роста от поддержки 83,4 руб. На пути восходящего движения котировок находится зеркальное сопротивление 87,35 руб., которое может выступить точкой разворота вниз.
Успешно раскрываются сигналы на покупку по ADX и MACD, причем потенциал для роста согласно данным индикаторам тренда еще есть. Тревожным признаком выступает перекупленность по стохастику, хотя более «медленный» осциллятор RSI указывает на отсутствие настроений.
На мой взгляд, о закрытие дивидендного гэпа от 91,5 руб. в ближайшей перспективе маловероятно. В краткосрочном плане котировки вполне могут образовать флэт в диапазоне 85-88,4 руб., выход за пределы которого прояснит расклад сил в бумагах. Покупателям стоит учитывать, что в случае сохранения позитивной динамики преодолеть зону торможения 87,35-88,4 руб. может быть непросто.
Уровни поддержки: 84,9 / 83,4 / 82,4 / 79,7 / 66,5
Уровни сопротивления: 87,35 / 88,4 / 90 / 93,8
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190607/830053987.html