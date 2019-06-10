Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом. Капитализация Microsoft превысила один триллион долларов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,05%, закрывшись на отметке 2873,34 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,02%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта, до 2,08%.

Поводом для оптимизма стал отчет по рынку труда, данные которого показали, что американская экономика за последние три месяца создала наименьшее количество рабочих мест. В свете последних выступлений высокопоставленных чиновников ФРС, трейдеры расценивают статистику по формуле "чем хуже, тем лучше", рассчитывая на скорое понижение ставок американским регулятором.

В субботу Трамп объявил, что Вашингтон и Мехико достигли соглашения по торговле, и введение тарифов на мексиканские товары приостановлены на неопределенный срок. Ранее Белый дом также сообщил, что ряд китайских товаров, экспортируемых в США, не будут подлежать повышению пошлин до 15 июня.

Таким образом, на старте новой недели сложился достаточно позитивный новостной фон, который может способствовать дальнейшему подъему на американском рынке акций.

Резкая смена настроений на заокеанских биржах, а также заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха на Петербургском международном экономическом форуме, о том, что сделку ОПЕК+ нужно продлить, прибавили сил игрокам на повышение. Нефтяные котировки Brent в пятницу выросли на 2,48%, закрывшись на отметке $63,24, и если рубеж $63 устоит, следующей целью быков станут отметки $65 и $66.

Сегодня в первой половине дня рынки будут отыгрывать вышедшие в пятницу данные по бурой активности от Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых установок за прошедшую неделю в США сократилось на 11 единиц.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,05%, закрывшись на отметке 2729,61 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2690 п. и 2660 п., основная — на рубеже 2550 п. Сопротивление находится на уровне 2745 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 130000 п. и 128000 п. Сопротивление — на отметке 131500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,80, прибавив 0,43% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64.80 и 64.40. Основное сопротивление расположено на 65,60. В текущей ситуации при продолжении улучшения конъюнктуры на внешних финансовых и сырьевых площадках рубль снова может протестировать отметку 64.40.

На текущей неделе одним из ключевых событий для инвесторов будет заседание Банка России, на котором регулятор озвучит свое решение по ключевой процентной ставке.

Сейчас на фоне склонности мировых регуляторов к мягкой монетарной политике, ЦБ РФ вполне может себе позволить снизить ключевую процентную ставку. Однако на вопрос, стоит ли делать это именно сейчас, однозначного ответа нет. Во-первых, снижая ставку, Банк России тем самым бьет по привлекательности ОФЗ, сужая спред доходности между российскими и американскими долговыми бумагами. Во-вторых, как правильно заметила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, снижение стоимости заимствований не подстегнет экономический рост, так как, на мой взгляд, у отечественной экономики сейчас есть две основные проблемы – чрезмерно девальвированный рубль, сильно бьющий по благосостоянию населения, и стойкое нежелание властей развивать альтернативные сырьевой модели направления.Таким образом, возможное снижение ставки, которое может составить 25 б.п., нельзя будет расценивать как устойчивый тренд на смягчение монетарной политики ЦБ РФ.