Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, в районе 2735-2740 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация апрельской статистики по изменению количества вакансий на рынке труда в США (17.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.05%) и РТС (+0.46%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Существенный прирост долларового индекса РТС был обусловлен сугубо внутридневным укреплением курса рубля по отношению к доллару США. В то же время рублевый индекс МосБиржи провел весь торговый день в состоянии консолидации в границах узкого диапазона шириной немногим более половины процента. Как мы видим, локальный рынок акций оказался не в силах продолжить свое повешение вслед за улучшившимся внешним фоном.

Между тем, ключевые западные фондовые индексы существенно выросли под конец недели. Этому способствовали начавшиеся спекуляции на тему того, что мировые центробанки, включая и ФРС США, могут начать снижение ставок с целью стимулирования роста экономики. Когда на рынке превалируют подобные ожидания, любая негативная макроэкономическая статистика начинает парадоксально трактоваться как позитив. Поэтому скромное увеличение количества рабочих мест в США в мае, оказавшееся существенно меньше прогноза, лишь стимулировало активность покупателей на североамериканском рынке акций.

Стоит отметить и пятничное повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые сумели обновить свой недельный максимум. Они пока лишь частично реализовали имеющийся потенциал для коррекционного повышения после недавнего обвала. В качестве ближайшей технической цели для них просматривается восстановление в район $64-$65 за баррель.

Добавим, что в рамках Петербургского международного экономического форума вновь прозвучало большое количество значимых новостей и заявлений. Однако оптимистичная корпоративная многоголосица вскоре затихнет. Ее положительное влияние на рынок не может продолжаться более нескольких дней. Вместе с тем, уже на этой неделе состоится ряд дивидендных отсечек в акциях крупных компаний. С учетом указанных факторов индекс МосБиржи может скоро прекратить уже ставшее обыденным обновление своих исторических максимумов.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 21 п. или около 1.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явными лидерами прироста среди голубых фишек вновь стали бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.38%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.51%). Они продолжили пользоваться спросом перед предстоящим закрытием годового дивидендного реестра. Кроме того, в пятницу стало известно, что чистая прибыль «Сбербанка» по РПБУ за 5 месяцев 2019 года увеличилась на 12.3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Казалось бы, указанное улучшение финансового результата выглядит достаточно скромным. Однако в данном случае более важна стабильность, с которой «Сбербанк» увеличивает свой основной финансовый показатель.

Стоит отметить заметное опережающее повышение ликвидных представителей электроэнергетического сектора: Русгидро (HYDR RM, +2.40%), Россети-ао (RSTI RM, +2.98%), Россети-ап (RSTIP RM, +2.28%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.29%), ОГК-2 (OGKB RM, +1.25%), ТГК-1 (TGKA RM, +2.29%). Активизация покупок в акциях высоко зарегулированной электроэнергетической отрасли является косвенным признаком отсутствия новых актуальных инвестиционных идей на локальном рынке акций.

Бумаги Энел Россия (ENRU RM, —1.54%) начали торговаться с сильным разрывом вверх на фоне известия о том, что компания-эмитент продаст Рефтинскую ГРЭС за 21 млрд руб. Указанная сумма может увеличиться на 3 млрд руб. при выполнении определенных условий. Однако эти акции очень быстро растеряли весь свой утренний прирост. По-видимому, связанные с указанной новостью покупки начались еще в четверг вечером, когда бумаги Энел Россия резко подорожали примерно на 3%.

Несколько хуже рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, —0.41%), Лукойл (LKOH RM, —0.46%), Роснефть (ROSN RM, —0.79%), Татнефть-ао (TATN RM, —0.66%), Магнит (MGNТ RM, —0.51%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.7%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 1.0%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.9%. Японский Nikkei225 прибавил 1.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.