Банк России будет делать паузы перед каждым новым снижением
Банк России в своем обзоре трендов в макроэкономической сфере отмечает замедление инфляции при стабилизации инфляционного давления вблизи целевого значения. Замедление годовой инфляции во второй половине 2019 г. может ускориться за счет эффекта базы, ЦБ ждет достижения долгосрочного целевого уровня инфляции (4%) в первом квартале следующего года. При этом инфляционные ожидания хоть и стабилизировались, но остаются повышенными и незаякоренными, так что среднесрочные проинфляционные риски сохраняются. Трендовая инфляция пока также превышает 4%. ЦБ ждет снижения трендовой инфляции в ближайший год, но инфляционное давление на потребительском рынке пока остается на уровне, немного превышающем цель по инфляции. Такие оценки инфляции вполне позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки в ближайшее время, но это снижение будет плавным – регулятор будет делать паузы перед каждым новым снижением.
Корсчета растут за счет поступлений по бюджетному каналу. При этом они остаются ниже, чем необходимо для выполнения нормативов обязательных резервов. Мы полагаем, что банки начнут наращивать корсчета для выполнения регуляторных требований, начиная со следующей недели, после заседания ЦБ. Так, при снижении ключевой ставки они смогут привлечь дополнительное фондирование по более низким ставкам, в случае же ее сохранения, ставки на межбанковском рынке останутся примерно на текущем уровне. Нынешний период усреднения продолжительный (пять недель), пока прошла лишь одна неделя, так что для выполнения регуляторных требований банкам потребуется сравнительно небольшое увеличение корсчетов.
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