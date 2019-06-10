Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, дивидендная доходность акций компаний, входящих в индекс MSCI Russia, на следующие годы достигла рекордно высокого уровня в 7,9%. По нашим оценкам, за ближайшие 12 месяцев доходность составит 6,9%. Консенсус-прогноз был скорректирован с учетом неожиданных показателей нескольких компаний, в том числе рекордно высоких дивидендов по акциям Газпрома и Сбербанка. В результате также вырос совокупный размер дивидендов, выплачиваемых в 2019 г., достигший рекордных 2,9 трлн руб. (+514 млрд руб., по нашим оценкам). За период до конца 2019 г. российские компании в сумме выплатят дивиденды на 2,4 трлн руб. Несмотря на рекордно высокий размер дивидендов, коэффициент дивидендных выплат по индексу РТС понизился до 37%, в основном под влиянием технических факторов, развернувшись вниз после непрерывного роста, наблюдавшегося с 2011 г. Тем не менее коэффициент дивидендных выплат за 2019 г. восстановился, по нашим оценкам, до 42%.

Рекордно высокая дивидендная доходность акций российских компаний. Консенсус-прогноз Bloomberg в отношении дивидендной доходности акций российских компаний, входящих в индекс MSCI Russia, был пересмотрен в большую сторону. Согласно обновленному прогнозу, их дивидендная доходность достигла рекордно высокого уровня в 7,9%. Среди компаний развивающихся стран российские эмитенты заняли одно из первых мест по размеру дивидендной доходности, спред которой относительно соответствующего показателя компаний, входящих в индекс MSCI EM, увеличился до рекордных 460 бп. В то же время доходность к погашению 10-летних ОФЗ опустилась ниже 8,0%, в результате чего ее спред к дивидендной доходности акций российских эмитентов впервые за все время наблюдений стал положительным. Спред дивидендной доходности акций российских компаний к доходности долларовых суверенных еврооблигаций (4,15%) расширился до рекордно высоких 370 бп.

Топ-10 эмитентов по размеру дивидендной доходности. На 12-месячном горизонте двузначную дивидендную доходность продемонстрируют такие бумаги, как привилегированные акции Сургутнефтегаза (19%), акции Globaltrans (17%), ГМС (14%), Сверстали (13%), VEON (13%), Евраза (12%), Норникеля (12%), Энел Россия (12%), привилегированные акции Татнефти (12%) и акции ММК (11%).

Газпром демонстрирует наиболее значительный рост дивидендов. Общая сумма дивидендов по акциям российских компаний повысилась на 514 млрд руб., до 2,88 трлн руб. Основной прирост обеспечил Газпром, который неожиданно для рынка увеличил дивиденды по итогам 2018 г. до 382 млрд руб., на 197 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. На втором месте оказался Сбербанк, дивиденды по акциям которого составили 361 млрд руб. (+90 млрд руб.). Тройку лидеров замыкает Роснефть с дивидендами 320 млрд руб. (+95 млрд руб.).

Коэффициент дивидендных выплат. На протяжении семи лет российские компании непрерывно наращивали коэффициент дивидендных выплат, но в прошлом году эта тенденция остановилась. Сургутнефтегаз и Лукойл существенно сократили долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов. Определенный вклад в снижение совокупного показателя по российскому рынку также внес Газпром, хотя в его случае сыграл роль технический фактор, связанный с изменением веса компании и количества акций, учитываемых в индексе. Мы ожидаем, что по итогам 2019 г. совокупный коэффициент дивидендных выплат по акциям эмитентов, входящих в индекс MSCI Russia, восстановится, главным образом за счет дивидендов Сургутнефтегаза и Сбербанка.