В мае текущего года продажи «АЛРОСЫ» снизились на 16,5% по сравнению с прошлым месяцем и на 7,6% в годовом выражении и составили $266 млн. В январе-мае продажи алмазно-бриллиантовой продукции сократились на 31% год к году до $1,6 млрд. Снижение продаж связано с прохождением низкой стадии цикла, что характерно для сектора в целом. В I квартале 2019 года мировое производство алмазов уменьшилось на 4% год к году. Кроме того, наблюдается низкий сезонный спрос со стороны предприятий, обрабатывающих алмазы, большая часть из которых располагается в Индии и испытывает на данный момент нехватку финансирования. Тем не менее компания сохраняет умеренно-позитивный прогноз до конца 2019 года и ожидает улучшения конъюнктуры на мировом рынке уже во II полугодии.

Уже в конце прошлого года «АЛРОСА» снизила добычу алмазов в связи с аварией на руднике «Мир» и начала продавать продукцию из своих запасов. По оценкам менеджмента, компании понадобится более 70 млрд руб., чтобы восстановить добычу на руднике к началу 2030-х годов. «АЛРОСА» выплачивает дивиденды из свободного денежного потока (FCF) в зависимости от долговой нагрузки. В лучшем случае дивидендные выплаты «АЛРОСЫ» останутся на уровне текущего года, но могут и понизиться ввиду повышения капитальных затрат и снижения финансовых показателей в связи с сезонными факторами.

В июле дивиденды «АЛРОСЫ» будут на 21% ниже по сравнению с выплатами летом 2018 года, а совокупные годовые дивиденды по итогам 2018 года оказались на 30% меньше чем по итогам 2017 года. На данный момент акции торгуются на минимумах за последний год. Мы ожидаем, что отчет по итогам II квартала будет не особо сильным, но во II полугодии «АЛРОСА» вернет свои позиции. В связи с этим летом может быть интересная точка для входа и покупки акций, в том числе и после дивидендной отсечки. По нашему мнению, акции сохраняют умеренный потенциал к росту в диапазоне 10-15% до конца года.