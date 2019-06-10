Последняя неделя на рынке США стала одной из самых успешных за последнее время
Несмотря на плохое начало недели, она стала одной их самых успешных для рынка акций за последнее время. Причина – резкий рост вероятности понижения процентных ставок в этом году. Сейчас вероятность понижения ставки на 0,25% на заседании в июле оценивается как 78%, а в сентябре – 94%. Более того, по текущему консенсусу к концу года ставки составят 1,75%, что означает 3 понижения на 0,25%.
ФРС и рынок уже более полугода дискутируют по поводу ставок. ФРС считает, что нет смысла их понижать, т.к. в экономике все хорошо. Рынок видит инверсию кривой US Treasuries и обвиняет ФРС в том, что они управляют монетарной политикой, ориентируясь на запаздывающие индикаторы. Временный компромисс был найден в конце прошлого года, когда Пауэлл (председатель ФРС) сказал, что наступило время взять паузу в повышении ставок. Однако в последнее время рынок опять начал предъявлять претензии ФРС на фоне ещё более глубокой инверсии кривой. Мы считаем, что инверсия кривой вызвана рыночными факторами и не говорит о надвигающейся рецессии, так что логика ФРС нам понятна. Так бы, наверно, и продолжалось, однако неожиданное решение проблемы пришло от Трампа, который ввел пошлины на мексиканские товары. Это дало ФРС возможность понизить процентные ставки, обосновав это с помощью экономики в условиях торговых войн, а не риском рецессии. И теперь, похоже, все довольны: инвесторы в июле получат свое долгожданное понижение ставки, ФРС сохранит свой имидж, и даже Трамп может быть доволен, т.к. рост рынка акций дает ему больше свободы в ведении торговых войн.
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