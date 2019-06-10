Несмотря на плохое начало недели, она стала одной их самых успешных для рынка акций за последнее время. Причина – резкий рост вероятности понижения процентных ставок в этом году. Сейчас вероятность понижения ставки на 0,25% на заседании в июле оценивается как 78%, а в сентябре – 94%. Более того, по текущему консенсусу к концу года ставки составят 1,75%, что означает 3 понижения на 0,25%.

ФРС и рынок уже более полугода дискутируют по поводу ставок. ФРС считает, что нет смысла их понижать, т.к. в экономике все хорошо. Рынок видит инверсию кривой US Treasuries и обвиняет ФРС в том, что они управляют монетарной политикой, ориентируясь на запаздывающие индикаторы. Временный компромисс был найден в конце прошлого года, когда Пауэлл (председатель ФРС) сказал, что наступило время взять паузу в повышении ставок. Однако в последнее время рынок опять начал предъявлять претензии ФРС на фоне ещё более глубокой инверсии кривой. Мы считаем, что инверсия кривой вызвана рыночными факторами и не говорит о надвигающейся рецессии, так что логика ФРС нам понятна. Так бы, наверно, и продолжалось, однако неожиданное решение проблемы пришло от Трампа, который ввел пошлины на мексиканские товары. Это дало ФРС возможность понизить процентные ставки, обосновав это с помощью экономики в условиях торговых войн, а не риском рецессии. И теперь, похоже, все довольны: инвесторы в июле получат свое долгожданное понижение ставки, ФРС сохранит свой имидж, и даже Трамп может быть доволен, т.к. рост рынка акций дает ему больше свободы в ведении торговых войн.